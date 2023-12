OPPO stabilisce nuovi standard con lo smartphone A58

By

Riepilogo: OPPO, leader tecnologico globale, ha introdotto l'attesissimo smartphone A58 in Pakistan. Questo smartphone mira a rivoluzionare l'esperienza mobile con le sue funzionalità all'avanguardia e un design elegante. Ricco di specifiche impressionanti, l'A58 promette di ridefinire prestazioni, design ed esperienza utente.

Funzionalità all'avanguardia per il massimo dell'intrattenimento

OPPO A58 è progettato per i consumatori esperti di tecnologia che desiderano un'esperienza di intrattenimento coinvolgente. Lo smartphone è dotato di un display FHD+ Sunlight da 6.72 pollici e di doppi altoparlanti stereo aggiornati, che offrono immagini straordinarie e una qualità del suono coinvolgente. Con l'aggiunta di ColorOS 13.1, gli utenti possono aspettarsi prestazioni fluide e affidabili.

Prestazioni ridefinite con ampia memoria e multitasking fluido

Alimentato dalla piattaforma MediaTek Helio G85 e 8 GB di RAM, l'A58 offre ampia memoria e spazio di archiviazione. Lo smartphone vanta anche la tecnologia di espansione della RAM, raddoppiando la capacità a 8 GB, garantendo multitasking senza interruzioni e prestazioni efficienti.

Display accattivante e design elegante

L'A58 è dotato di un display FHD+ Sunlight da 6.72 pollici con una risoluzione di 2400×1080 e supporto per la gamma di colori DCI-P100 al 3%, offrendo immagini vivaci e realistiche. Disponibile nei colori Glowing Black e Dazzling Green, lo smartphone è progettato per essere elegante e leggero, pesa solo 192 ge misura 7.99 mm per una presa comoda.

Impressionante sistema di fotocamere per foto e video straordinari

Cattura i momenti della vita con chiarezza utilizzando la fotocamera AI da 50 MP, la fotocamera per ritratti da 2 MP e la fotocamera frontale da 8 MP. L'A58 garantisce selfie straordinari e qualità delle videochiamate migliorata, consentendo agli utenti di rimanere in contatto con i propri cari in alta definizione.

Batteria a lunga durata e ricarica rapida

Con una batteria da 5000 mAh, l'A58 offre una durata della batteria estesa. Gli utenti possono usufruire fino a 32 ore di chiamate, 16 ore di YouTube o 5 ore di PUBG con una singola carica. Lo smartphone è inoltre dotato della tecnologia di ricarica flash SUPERVOOC da 33 W, che consente una ricarica completa in soli 75 minuti. Una ricarica di 5 minuti equivale a 3.39 ore di conversazione.

Preordina l'OPPO A58 oggi

Prova lo smartphone OPPO A58 completamente aggiornato e leader preordinandolo ora. Al prezzo di PKR 56,999 per il modello da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM, l'A58 promette di portare l'esperienza del tuo smartphone a nuovi livelli. Preparati a ridefinire prestazioni, design ed esperienza utente con OPPO A58.