La serie Oppo Reno 11 sarà lanciata in Cina, rivelando i dettagli del prezzo e le specifiche chiave

I tanto attesi Oppo Reno 11 e Reno 11 Pro arriveranno finalmente sul mercato in Cina il 23 novembre. Questi telefoni di punta di Oppo hanno suscitato molto entusiasmo e i fan hanno atteso con impazienza la loro uscita. Prima della presentazione ufficiale, i telefoni della serie Oppo Reno 11 sono apparsi sul sito web di China Telecom, rivelandone i prezzi e le specifiche principali.

Secondo l'elenco sul sito web di China Telecom, l'Oppo Reno 11 Pro sarà alimentato da un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, garantendo prestazioni velocissime. Si prevede che entrambi i modelli della serie funzionino con l’ultima ColorOS 14 basata su Android 14, offrendo agli utenti un’esperienza migliorata e intuitiva.

In termini di capacità della fotocamera, sia Oppo Reno 11 che Reno 11 Pro presenteranno una tripla configurazione della fotocamera posteriore, composta da una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel. Per coloro che amano scattare selfie, entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di uno sparatutto frontale da 32 megapixel.

Si dice che l'Oppo Reno 11 funzioni con un potente SoC MediaTek Dimensity 8200, mentre l'Oppo Reno 11 Pro avrà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Queste specifiche promettono un'esperienza utente fluida e senza interruzioni, sia che si tratti di multitasking o di esecuzione di applicazioni impegnative.

In termini di prezzo, l'Oppo Reno 11 dovrebbe avere un prezzo di CNY 2799 (circa Rs. 32,000) per il modello da 8 GB di RAM + 256 GB di memoria. L'Oppo Reno 11 Pro, d'altra parte, è elencato con un prezzo di CNY 3,999 (circa Rs. 46,000) per l'opzione di archiviazione da 12 GB di RAM + 256 GB. Questi prezzi competitivi rendono la serie Oppo Reno 11 una scelta attraente per gli appassionati di smartphone.

Con le sue specifiche impressionanti e il prezzo competitivo, la serie Oppo Reno 11 è destinata a fare colpo nel mercato cinese. Restate sintonizzati per il lancio ufficiale il 23 novembre.

FAQ

D: Quali sono le specifiche principali della serie Oppo Reno 11?

R: Si prevede che Oppo Reno 11 e Reno 11 Pro dispongano rispettivamente di un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e di un SoC MediaTek Dimensity 8200. Entrambi funzioneranno su ColorOS 14 basato su Android 14 e avranno una configurazione con tripla fotocamera posteriore.

D: Quali sono i prezzi previsti della serie Oppo Reno 11?

R: È probabile che l'Oppo Reno 11 abbia un prezzo di CNY 2799 (circa Rs. 32,000) per il modello da 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, mentre l'Oppo Reno 11 Pro potrebbe costare CNY 3,999 (circa Rs. 46,000) per il modello da 12 GB di RAM + Opzione di archiviazione da 256 GB.

D: Quando verrà lanciata la serie Oppo Reno 11?

R: La serie Oppo Reno 11 verrà lanciata in Cina il 23 novembre.

D: Quali sono le opzioni di colore per la serie Oppo Reno 11?

R: La prossima serie Oppo Reno 11 dovrebbe essere disponibile nelle opzioni di colore blu fluorite, pietra di luna, turchese e nero ossidiana, secondo l'elenco ufficiale sul sito web di China Telecom.