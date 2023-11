Oppo Pad Air 2: un nuovo tablet lanciato insieme alla serie Oppo Reno 11

Oppo si sta preparando a presentare il suo ultimo tablet, l'Oppo Pad Air 2, in Cina la prossima settimana. Questo nuovo tablet fungerà da successore dell'Oppo Pad Air dello scorso anno. Prima del suo lancio ufficiale, Oppo ha anticipato attivamente il design e le specifiche del dispositivo attraverso vari canali di social media.

Previsto per essere rivelato insieme alla serie Oppo Reno 11 il 23 novembre, l'Oppo Pad Air 2 sfoggia un linguaggio di design simile al suo predecessore e al OnePlus Pad Go. Con spesse cornici del display e angoli arrotondati, il tablet si presenta in due diverse tonalità.

Secondo i rapporti trapelati, si ritiene che l'Oppo Pad Air 2 sia una versione rinominata di OnePlus Pad Go. Questa speculazione ha portato l'informatore Digital Chat Station a suggerire che il tablet avrà un prezzo di circa CNY 1,000 (circa Rs 11,500) in Cina.

Inoltre, il tablet dovrebbe avere uno schermo da 11.4 pollici con risoluzione 2K. Sarà alimentato dal SoC MediaTek Helio G99 e ospiterà una batteria da 8,000 mAh.

Se l'Oppo Pad Air 2 dovesse rivelarsi un OnePlus Pad Go rinominato, possiamo aspettarci che offra specifiche simili a un prezzo paragonabile. In India, OnePlus Pad Go ha un prezzo di Rs. 19,999 per la variante solo Wi-Fi con 128GB di storage.

OnePlus Pad Go vanta un display LCD 11.35K da 2.4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Funziona sul SoC MediaTek Helio G99, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Il tablet dispone inoltre di una fotocamera posteriore da 8 megapixel con supporto EIS, una fotocamera frontale da 8 megapixel ed è dotato di una batteria da 8,000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W.

Nel complesso, l'Oppo Pad Air 2 è destinato ad attirare l'attenzione con il suo design e le sue prestazioni migliorate, rendendolo un dispositivo molto atteso nel mercato dei tablet.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando verrà lanciato l'Oppo Pad Air 2?

L'Oppo Pad Air 2 sarà lanciato il 23 novembre in Cina.

2. Qual è il prezzo previsto dell'Oppo Pad Air 2?

Si dice che il tablet abbia un prezzo di circa CNY 1,000 (circa Rs 11,500) in Cina.

3. Quali sono le specifiche principali dell'Oppo Pad Air 2?

Si prevede che l'Oppo Pad Air 2 sarà dotato di un display 11.4K da 2 pollici, un SoC MediaTek Helio G99 e una batteria da 8,000 mAh.

4. L'Oppo Pad Air 2 è una versione rinominata di OnePlus Pad Go?

Ci sono state ipotesi secondo cui l'Oppo Pad Air 2 potrebbe essere un OnePlus Pad Go rinominato.

5. Qual è il prezzo del OnePlus Pad Go in India?

Il OnePlus Pad Go ha un prezzo a partire da Rs. 19,999 per la variante solo Wi-Fi con 128GB di storage.