OPPO presenta ColorOS 14 aggiornato e il modello linguistico AndesGPT

Shanghai, Cina – OPPO ha fatto un annuncio significativo oggi alla sua OPPO Developers Conference (ODC2023) del 23, introducendo gli ultimi progressi nel suo sistema operativo ColorOS e mostrando il suo nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni, AndesGPT. Queste innovazioni sono destinate a migliorare l’esperienza dell’utente e a potenziare gli sviluppatori globali.

ColorOS 14, l'ultima versione del sistema operativo, si basa sul successo dei suoi predecessori integrando il sistema intelligente multipiattaforma Pantanal di OPPO e il modello linguistico AndesGPT. Questa integrazione consente l’introduzione di nuove esperienze interattive intelligenti, come servizi di viaggio intelligenti completi e uno strumento di viaggio internazionale unico. Con oltre 600 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, ColorOS continua a offrire la migliore esperienza intelligente.

AndesGPT, il modello linguistico di grandi dimensioni autoaddestrato sviluppato da OPPO, offre una gamma di funzionalità incentrate su conoscenza, memoria, strumenti e creazione. Basato sulla tecnologia AI generativa, AndesGPT migliora la comprensione delle intenzioni dell'utente, facilita combinazioni intelligenti di servizi e migliora l'interazione dell'utente. La sinergia tra Pantanal e AndesGPT promette di offrire un'esperienza più creativa e fantasiosa agli utenti OPPO a livello globale.

L'impegno di OPPO nei confronti degli sviluppatori globali è evidente attraverso le sue partnership con oltre 45 istituzioni chiave in Cina e all'estero. La società prevede di lanciare una piattaforma aperta per agenti AI, offrendo agli sviluppatori l'opportunità di creare applicazioni e servizi innovativi. Integrando software, hardware e servizi, OPPO mira a costruire un ecosistema aperto che consenta agli sviluppatori di offrire agli utenti esperienze di servizio più intelligenti e convenienti.

Inoltre, OPPO sta investendo 2 miliardi di RMB nel suo Gravity Plan nel 2024 per supportare gli sviluppatori nella costruzione di un ecosistema collaborativo. L'azienda invita gli sviluppatori a unirsi a questa iniziativa e ad abbracciare la nuova era della distribuzione dei servizi.

Nell’ambito della mission del marchio “Tecnologia per l’umanità, gentilezza per il mondo”, OPPO ha compiuto passi da gigante nel settore sanitario. Con tecnologie fondamentali per lo sport e il fitness, la salute cardiovascolare e la salute del sonno, OPPO si impegna a migliorare il benessere delle persone. Gli ultimi aggiornamenti all'algoritmo OPPO Sense® migliorano ulteriormente la salute cardiovascolare, il monitoraggio del fitness e il monitoraggio del sonno, offrendo maggiore precisione e funzionalità aggiuntive.

Con le sue tecnologie innovative e la dedizione alle esperienze orientate all'utente, OPPO continua a rimodellare il panorama dei dispositivi mobili e a dare potere agli sviluppatori di tutto il mondo.

FAQ

1. Cos'è ColorOS 14?

ColorOS 14 è l'ultima versione del sistema operativo OPPO, che offre funzionalità avanzate ed esperienze interattive intelligenti potenziate dal sistema intelligente multipiattaforma Pantanal e dal modello linguistico AndesGPT.

2. Cos'è AndesGPT?

AndesGPT è un modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato da OPPO. Le sue funzionalità principali includono il miglioramento del dialogo, la personalizzazione e la collaborazione tra dispositivi cloud, consentendo conversazioni intelligenti, conservazione delle conoscenze e attività creative.

3. In che modo gli sviluppatori possono trarre vantaggio dall'ecosistema aperto di OPPO?

L'ecosistema aperto di OPPO offre agli sviluppatori l'opportunità di collaborare e creare applicazioni e servizi innovativi. Integrando software, hardware e servizi, gli sviluppatori possono offrire agli utenti esperienze più intelligenti e convenienti.

4. Qual è l'impegno di OPPO per la salute?

OPPO è impegnata a migliorare la salute e il benessere attraverso le sue tecnologie fondamentali per lo sport e il fitness, la salute cardiovascolare e la salute del sonno. L'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire funzionalità sanitarie avanzate sui suoi dispositivi.

5. Quali aggiornamenti sono stati apportati all'algoritmo OPPO Sense?

Gli ultimi aggiornamenti all'algoritmo OPPO Sense migliorano la salute cardiovascolare, il monitoraggio del fitness e il monitoraggio del sonno. Questi aggiornamenti apportano una maggiore precisione, insieme a funzionalità aggiuntive come il badminton e il rilevamento della postura di corsa.