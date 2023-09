By

Lo smartphone Find N3 Flip di Oppo ha rapidamente guadagnato popolarità in Cina, diventando il telefono Android più venduto nella fascia di prezzo di oltre 6,000 yuan. Nonostante la forte concorrenza della serie Mate 60 di Huawei, Oppo è riuscita ad ottenere un aumento delle vendite del 91% rispetto alla generazione precedente.

Al prezzo di 6,799 yuan (~ $ 932) per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il Find N3 Flip ha attirato gli utenti cinesi che lo hanno soprannominato la "macchina Wang Feng". Questo soprannome è nato perché il dispositivo ha ripetutamente sovraperformato la serie Mate 60 di Huawei, proprio come Wang Feng, un cantante cinese che ha avuto esperienze sfortunate con la pubblicazione di nuovi album.

Sebbene Oppo non abbia rilasciato dati di vendita specifici per il Find N3 Flip, il successo è evidente, considerando la sua posizione dominante nel segmento di prezzo. Anche la serie Huawei Mate 60 ha registrato ottime vendite, con 1 milione di unità vendute in soli cinque giorni.

Il Find N3 Flip è un telefono pieghevole a conchiglia con specifiche impressionanti. È dotato di uno schermo interno da 6.80 pollici e uno schermo esterno da 3.26 pollici, entrambi utilizzando la tecnologia AMOLED. Lo schermo interno vanta un design flessibile, una frequenza di aggiornamento adattiva da 1~120 Hz e una frequenza di campionamento tattile fino a 240 Hz.

Sotto il cofano, Find N3 Flip è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9200, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione o 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Ospita una batteria da 4,300 mAh con funzionalità di ricarica rapida da 44 W e funziona con ColorOS 13.2, basata su Android 13.

Gli appassionati di fotografia apprezzeranno l'impressionante sistema di fotocamere del Find N3 Flip, che include una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 32 megapixel e una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel.

Il successo dell'Oppo Find N3 Flip testimonia l'impegno del marchio verso la qualità e l'innovazione, nonostante la concorrenza della serie Mate 60 di Huawei.

Fonte:

- Non fornito.