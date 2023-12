Oppo Find N3 Flip: un concorrente impressionante nel mercato degli smartphone pieghevoli

By

Oppo ha lasciato il segno nel mercato degli smartphone pieghevoli con la sua ultima offerta, l'Oppo Find N3 Flip. Anche se potrebbe non seguire la tendenza stabilita da Motorola con un display dalla cover quadrata, Oppo ha introdotto nuove funzionalità e miglioramenti per far risaltare il suo dispositivo.

Una delle caratteristiche distintive dell'Oppo Find N3 Flip è il suo sistema di fotocamere. Oppo ha incluso una configurazione con tripla fotocamera posteriore, la prima per gli smartphone pieghevoli a conchiglia. Il design del layout della fotocamera è unico e aggiunge un tocco di lusso al dispositivo. Il modulo fotocamera circolare con marchio Hasselblad ha all'incirca lo stesso spessore di un Rs. 10 monete, assicurando che il telefono rimanga stabile quando posizionato su una superficie piana.

Un'altra aggiunta degna di nota all'Oppo Find N3 Flip è lo slider di avviso OnePlus, una funzionalità presa in prestito dai dispositivi OnePlus. Questo dispositivo di scorrimento a tre fasi consente agli utenti di modificare comodamente i profili del dispositivo. Sebbene possa essere nuovo per gli utenti Oppo, gli utenti OnePlus lo troveranno familiare e utile.

In termini di design, l'Oppo Find N3 Flip mantiene il design arrotondato e confortevole del suo predecessore, il Find N2 Flip. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovare la finitura lucida scivolosa e perdere l'opzione di finitura opaca disponibile sul modello precedente. Oppo include nella confezione una custodia con finitura opaca per fornire una migliore presa e protezione.

Il display pieghevole interno dell'Oppo Find N3 Flip offre cornici sottili e una piega poco profonda, garantendo un'esperienza utente coinvolgente e fluida. Il display non raccoglie facilmente le impronte digitali e può essere pulito facilmente. Tuttavia, c'è un leggero inconveniente quando si utilizza il display con cover alta. Oppo incoraggia gli utenti a utilizzare il telefono con la cerniera abbassata, il che potrebbe richiedere l'utilizzo del telefono con entrambe le mani o lo sblocco con un dito diverso.

In termini di prezzo, l'Oppo Find N3 Flip ha un prezzo competitivo di Rs. 94,999 per la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Offre una valida alternativa al Galaxy Z Flip 5 di Samsung, che ha un prezzo di Rs. 99,999 per il modello base con RAM e opzioni di archiviazione inferiori.

Nel complesso, l'Oppo Find N3 Flip è un concorrente convincente nel mercato degli smartphone pieghevoli. Con le sue caratteristiche uniche, la cerniera raffinata e il prezzo competitivo, vale sicuramente la pena prenderlo in considerazione per chi cerca un dispositivo pieghevole premium.