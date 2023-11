Oppo A79 5G: il midrange Marvel con piume luminose

L'Oppo A79 5G ha fatto il suo grande ingresso nel mercato degli smartphone malese, offrendo una miscela unica di stile e connettività. Posizionato come dispositivo di fascia media con funzionalità 5G, l'Oppo A79 5G si distingue per il suo accattivante "Glowing Feather Design".

I clienti interessati possono ora acquistare Oppo A79 5G da vari canali tra cui negozi ufficiali del marchio, rivenditori partner, Oppo Malaysia eStore e il negozio ufficiale Oppo su Lazada e Shopee. Al prezzo di RM1,199, questo smartphone è disponibile in un'unica configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, hai anche la possibilità di vincere un Oppo A79 5G gratuito partecipando a un concorso sulla pagina Facebook di Oppo Malaysia e rispondendo correttamente a tre domande prima del 15 novembre.

Per quanto riguarda le specifiche, l'Oppo A79 5G non delude. Sfoggia un sostanziale display FHD+ da 6.72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offrendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Sebbene si basi su un pannello LCD, i suoi colori impressionano comunque poiché coprono l'intera gamma di colori DCI-P3. Tuttavia, la luminosità di picco è leggermente inferiore a 680nits rispetto ai suoi concorrenti AMOLED. Per proteggere lo schermo dai graffi, Oppo ha incorporato Panda Glass e ha onorato il dispositivo con un grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP54.

La scoperta della parte posteriore dell'Oppo A79 5G rivela un affascinante design viola, in particolare nella variante Dazzling Purple. Vanta una finitura strutturata che ricorda le piume, aggiungendo un tocco di eleganza e unicità. Per un'alternativa più convenzionale, la variante Mystery Black offre un fascino classico. In particolare, questo smartphone pesa solo 193 ge misura 7.99 mm di spessore, garantendo comfort e portabilità.

Sotto la superficie, l'Oppo A79 5G è alimentato dal MediaTek Dimensity 6020, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.2. Inoltre, è presente uno slot per schede microSD per l'archiviazione espandibile. Funziona su Android 13, con l'overlay ColorOS 13.1 di Oppo per un'esperienza utente senza interruzioni. Ad alimentare tutte queste funzionalità è una generosa batteria da 5,000 mAh, che supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W.

Sul fronte della fotocamera, l'Oppo A79 5G colpisce per la sua fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8. È accompagnato da una fotocamera per ritratti secondaria da 2 MP, nascosta all'interno di una protuberanza ispirata agli orologi meccanici. Questo design presenta un motivo a doppio quadrante e una trama riflettente. Per selfie straordinari, il dispositivo offre una fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0.

Caratteristiche aggiuntive degne di nota dell'Oppo A79 5G includono altoparlanti stereo con volume fino all'86% più alto, un jack per cuffie da 3.5 mm e supporto per la connettività wireless 5G, NFC, WiFi 5 e Bluetooth 5.3. Con il suo design accattivante, specifiche impressionanti e connettività di nuova generazione, l'Oppo A79 5G è una meraviglia di fascia media che soddisfa tutte le esigenze dei moderni utenti di smartphone.

Domande frequenti (FAQ)

1. L'Oppo A79 5G è disponibile in Malesia?

Sì, l'Oppo A79 5G è disponibile per l'acquisto in Malesia attraverso vari canali di vendita al dettaglio come negozi ufficiali del marchio, rivenditori partner, Oppo Malaysia eStore e piattaforme online come Lazada e Shopee.

2. Quanto costa l'Oppo A79 5G?

L'Oppo A79 5G ha un prezzo di 1,199 RM in Malesia per la configurazione singola con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

3. Quali sono le caratteristiche principali dell'Oppo A79 5G?

L'Oppo A79 5G è dotato di un esclusivo "Glowing Feather Design" con finitura testurizzata, un ampio display FHD+ da 6.72 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, connettività 5G, un potente processore MediaTek Dimensity 6020, altoparlanti stereo con volume migliorato e batteria da 5,000 mAh. batteria con supporto alla ricarica rapida da 33W.