Oppo lancia il nuovo smartphone Oppo A38 in India

Oppo ha recentemente lanciato un nuovo smartphone, Oppo A38, nel mercato indiano. Questo telefono fa parte della serie economica dell'azienda ed è dotato di funzionalità come un ampio schermo da 6.56 pollici, doppia fotocamera posteriore e una potente batteria. Il dispositivo è stato precedentemente lanciato negli Emirati Arabi Uniti ed è ora disponibile per il preordine in India.

L'Oppo A38 è disponibile in due varianti di colore, Glowing Black e Glowing Gold. Viene fornito con un'unica configurazione di 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e ha un prezzo di Rs. 12,999. I clienti possono attualmente preordinare il telefono e sarà in vendita il 13 settembre su Flipkart e sul sito ufficiale di Oppo.

In termini di specifiche, l'Oppo A38 è dotato di un display LCD HD+ da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità di picco di 720 Nits. Lo smartphone supporta due schede SIM e funziona con il sistema operativo Color OS 13 basato su Android 13.1. È alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G85.

Il dispositivo viene fornito con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un obiettivo principale da 50 MP e un obiettivo secondario da 2 MP. Frontalmente l’azienda ha previsto una selfie camera da 5MP. Per alimentare il dispositivo, è dotato di una batteria da 5000mAh che supporta la ricarica SuperVOOC a 33W.

In termini di sicurezza, il telefono è dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e offre anche il riconoscimento facciale. Include una porta di ricarica USB Type-C, un jack audio da 3.5 mm, Bluetooth e altre funzionalità di connettività.

Nel complesso, l'Oppo A38 offre un buon set di funzionalità a un prezzo conveniente, rendendolo un'opzione competitiva nel mercato indiano degli smartphone.

