Proposte di legge per proteggere gli alloggi a prezzi accessibili a New York

Sintesi: Diversi progetti di legge, in attesa della firma del governatore Kathy Hochul, mirano ad affrontare la crisi immobiliare nella città di New York preservando e proteggendo gli alloggi a prezzi accessibili esistenti. Queste leggi manterrebbero accessibili gli appartamenti con canone stabilizzato, darebbero agli inquilini la possibilità di affrontare le frodi sui canoni eccessivi, fornirebbero indicazioni sulla stabilizzazione dell’affitto nelle località settentrionali dello stato e chiarirebbero la proprietà dell’edificio e la responsabilità della manutenzione. Con un numero crescente di senzatetto e la continua perdita di alloggi a prezzi accessibili, è fondamentale che questi progetti di legge vengano firmati, poiché sono in linea con l’intento della storica legge sugli inquilini del 2019, l’Housing Stability and Tenant Protection Act.

Il primo disegno di legge mira a mantenere l’accessibilità economica degli appartamenti a canone stabilizzato implementando norme più severe. Sebbene esistano già norme utili, uno statuto fornirebbe una maggiore protezione. Il secondo disegno di legge mira a dare agli inquilini il potere di affrontare le frodi sul sovrapprezzo degli affitti verificatesi prima dell’Housing Stability and Tenant Protection Act del 2019. Ciò garantirebbe che gli inquilini ricevano un trattamento equo e non siano soggetti ad aumenti eccessivi dell’affitto.

Inoltre, un altro disegno di legge mira a fornire indicazioni alle località della parte settentrionale dello Stato in merito alla stabilizzazione degli affitti. Permette a queste comunità di prendere decisioni informate sull’opportunità di implementare misure di stabilizzazione degli affitti. Infine, il quarto disegno di legge mira a chiarire la proprietà degli edifici e la responsabilità della manutenzione. Identificando chiaramente questi aspetti, gli inquilini possono ritenere le parti interessate responsabili per problemi di riparazione e manutenzione.

Ritardare la firma di queste leggi darebbe ai proprietari l’opportunità di togliere dal mercato immobiliare a prezzi accessibili gli appartamenti con canone più stabilizzato. La pratica del “Frankensteining”, in cui unità a prezzi accessibili vengono combinate e trasformate in appartamenti di lusso, è una preoccupazione crescente. Inoltre, il ritardo impedisce ai comuni di valutare con precisione il numero di unità sfitte e di determinare se i loro inquilini hanno diritto alla stabilizzazione del canone.

A livello locale, la proposta di legge Intro. 195-B, prevede ispezioni comunali degli appartamenti non occupati che rappresentano un pericolo per i residenti vicini. Questa misura scoraggerebbe lo stoccaggio di appartamenti vuoti e proteggerebbe la sicurezza delle comunità circostanti.

Preservare il patrimonio immobiliare a canoni stabilizzati è un passo fondamentale per affrontare la crisi immobiliare. Firmando questi progetti di legge, il governatore Hochul garantirebbe che gli appartamenti più convenienti rimangano accessibili agli inquilini e conferirebbe ai comuni l’autorità di scegliere misure di stabilizzazione degli affitti. È fondamentale sollecitare il governatore a firmare tali progetti di legge tempestivamente e a tutelare i diritti degli inquilini combattendo al tempo stesso la crisi immobiliare nella città di New York.