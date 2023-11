Una nuova crisi di leadership sconvolge OpenAI mentre i dipendenti chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione

OpenAI, la stimata società di intelligenza artificiale nota per il suo lavoro innovativo nel campo, si trova ad affrontare un grave sconvolgimento poiché 490 dipendenti minacciano di andarsene a meno che non ci sia una revisione completa del consiglio di amministrazione e la reintegrazione di Sam Altman come CEO, insieme al cofondatore Greg Brockman. La controversia nasce dal recente licenziamento di Altman da parte del consiglio, che ha suscitato un diffuso malcontento tra lo staff.

In una lettera dai toni forti diffusa dai dipendenti di OpenAI, essi esprimono la loro preoccupazione per il fatto che il modo in cui Altman è stato licenziato e Brockman è stato rimosso dal consiglio di amministrazione non solo ha minato la missione dell'azienda ma ha anche messo a repentaglio i loro risultati collettivi. I dipendenti accusano il consiglio di incompetenza e mancanza di credibilità nella supervisione di OpenAI.

L'aspetto sorprendente della lettera è l'inclusione di Ilya Sutskever, capo scienziato di OpenAI e membro del consiglio che ha dovuto affrontare le accuse di aver orchestrato il colpo di stato contro Altman. Tuttavia, Sutskever ha espresso rammarico per il suo ruolo, affermando di non aver mai avuto intenzione di danneggiare l'azienda e di essere impegnato a riunire l'organizzazione.

Questo recente sviluppo arriva dopo un fine settimana vorticoso nella Silicon Valley. Il consiglio di amministrazione di OpenAI inizialmente ha rimosso Altman, citando la sua mancanza di trasparenza nella comunicazione, ma ha dovuto affrontare un'enorme reazione da parte degli investitori, incluso il colosso del settore Microsoft. Ciò ha portato a un potenziale piano per il ritorno di Altman, che alla fine è stato annullato dal consiglio. In una sorprendente svolta degli eventi, sia Altman che Brockman furono annunciati per unirsi a Microsoft per guidare una nuova unità di ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale.

In risposta a questi sviluppi, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha rimescolato ancora una volta la sua leadership, sostituendo il CEO ad interim Mira Murati con Emmett Shear, ex CEO del sito di streaming di videogiochi Twitch. Questa rapida successione di cambiamenti ha lasciato frustrati molti dipendenti di OpenAI, in particolare a causa della percepita mancanza di comunicazione riguardo al licenziamento di Altman.

La lettera dei dipendenti include la minaccia di unirsi ad Altman in Microsoft, poiché affermano che Microsoft ha assicurato loro posti nella nuova filiale. Lo staff di OpenAI insiste sul fatto che, a meno che tutti gli attuali membri del consiglio non si dimettano e non vengano nominati due nuovi direttori indipendenti, insieme alla reintegrazione di Altman e Brockman, prenderanno provvedimenti immediati per dimettersi e unirsi alla neonata filiale Microsoft.

Quest’ultima crisi di leadership di OpenAI ha sollevato interrogativi sulla competenza del consiglio di amministrazione e sulla sua capacità di guidare l’azienda in modo efficace. L'esito di questa rivolta rimane incerto, ma è evidente che i dipendenti ritengono che sia necessario un cambiamento significativo nella leadership per preservare la missione di OpenAI e il successo continuo.

FAQ

Perché i dipendenti di OpenAI minacciano di andarsene?

I dipendenti di OpenAI stanno valutando la possibilità di lasciare l'azienda a causa del loro malcontento per la decisione del consiglio di licenziare Sam Altman e rimuovere Greg Brockman dal consiglio. Ritengono che questa azione abbia minato la missione dell'azienda e messo a repentaglio i loro risultati.

Chi si è unito ai dipendenti nella protesta?

La lettera rilasciata dai dipendenti di OpenAI include le firme di vari membri dello staff, tra cui Ilya Sutskever, capo scienziato e membro del consiglio della società, inizialmente accusato di aver orchestrato il colpo di stato contro Sam Altman.

Qual è stata la risposta del consiglio di amministrazione e degli investitori di OpenAI?

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha dovuto affrontare la reazione negativa degli investitori, in particolare di Microsoft, che hanno portato alla possibilità del ritorno di Sam Altman. Tuttavia, il consiglio alla fine ha deciso di non farlo. Altman e Greg Brockman si uniranno a Microsoft per guidare una nuova unità di ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale.

Quali azioni stanno prendendo in considerazione i dipendenti?

I dipendenti di OpenAI minacciano di dimettersi dall'azienda e di unirsi alla nuova filiale Microsoft guidata da Sam Altman e Greg Brockman. Secondo quanto riferito, Microsoft ha assicurato a questi dipendenti posizioni all'interno della filiale.

Quali richieste avanzano i dipendenti al consiglio di amministrazione per evitare la loro partenza?

Per evitare le dimissioni dei dipendenti, la lettera emessa dallo staff di OpenAI prevede che tutti gli attuali membri del consiglio debbano dimettersi e che debbano essere nominati due nuovi direttori indipendenti, come Bret Taylor e Will Hurd. Inoltre, i dipendenti chiedono la reintegrazione di Sam Altman e Greg Brockman come parte dei cambiamenti di leadership.