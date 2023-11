OpenAI affronta turbolenze e partenze in seguito al licenziamento a sorpresa del CEO

Tre giorni dopo l'inaspettato licenziamento del suo CEO, Sam Altman, OpenAI sta attraversando un periodo di turbolenza interna. Diversi alti dirigenti della startup di intelligenza artificiale hanno chiesto le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, minacciando di lasciare l'azienda se la loro richiesta non sarà soddisfatta, secondo una lettera pubblicata da diversi media statunitensi lunedì 20 novembre.

Questa rivolta arriva dopo un fine settimana tumultuoso. Il consiglio di amministrazione di OpenAI, che è stato un simbolo dell'intelligenza artificiale generativa sin dal lancio di ChatGPT un anno fa, ha sorpreso tutti venerdì annunciando l'immediato licenziamento di Altman. Il consiglio ha affermato che un esame approfondito aveva rivelato che Altman non era stato completamente trasparente nelle sue comunicazioni, ostacolando la sua capacità di adempiere alle proprie responsabilità. Di conseguenza, il consiglio ha dichiarato di non avere più fiducia nella sua leadership.

A seguito dell'annuncio, diversi membri chiave della società, incluso il presidente del consiglio Greg Brockman, hanno annunciato le loro dimissioni. In una nota ai dipendenti domenica sera, il consiglio ha affermato che queste partenze erano necessarie per andare avanti e sostenere la missione di OpenAI.

L’improvvisa cacciata di Sam Altman, che ha co-fondato OpenAI e ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della piattaforma AI ChatGPT, ha provocato onde d’urto nella Silicon Valley. In un solo anno Altman era diventato una delle figure principali del settore.

Emmett Shear, sostituto ad interim di Altman e co-fondatore della piattaforma di streaming video Twitch, che ha guidato fino a marzo, ha riconosciuto che il processo e la comunicazione relativi alla partenza di Altman sono stati gestiti male. Shear si è impegnata a condurre un audit indipendente nei prossimi trenta giorni per indagare sulle ragioni del licenziamento di Altman e per riformare il gruppo dirigente per garantire risultati tangibili per i clienti.

