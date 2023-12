Nuovo taglio di prezzo per OnePlus Nord CE 3 5G in India

By

Il popolare smartphone OnePlus Nord CE 3 5G ha ricevuto un significativo taglio di prezzo in India. Il prezzo dello smartphone della serie Nord è stato ridotto di Rs. 2,000, rendendolo ancora più conveniente per i consumatori del paese. Questa mossa di OnePlus mira ad attirare più utenti a sperimentare il suo dispositivo ricco di funzionalità senza spendere una fortuna.

Il OnePlus Nord CE 3 5G è stato inizialmente lanciato a giugno nella categoria sub-R. 25,000 segmento, rivolto al mercato di fascia media. Dotato di un potente SoC Snapdragon 782G, questo dispositivo offre prestazioni fluide ed efficienti capacità multitasking. Vanta un ampio display AMOLED fluido da 6.7 ​​pollici con una notevole frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente per gli utenti.

Lo smartphone brilla anche nel reparto fotocamere, caratterizzato da una configurazione a tripla fotocamera guidata da una fotocamera primaria da 50 megapixel ad alta risoluzione. Gli utenti possono catturare foto straordinarie con grande dettaglio e chiarezza. Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 16 megapixel per scattare splendidi selfie.

Il prezzo rivisto di OnePlus Nord CE 3 5G in India è ora Rs. 24,999 per la variante da 8GB RAM + 128GB di storage. Il modello di fascia alta con 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione è disponibile per Rs. 27,999. Questa riduzione di prezzo rende il dispositivo ancora più competitivo sul mercato.

Con il suo prezzo interessante, specifiche impressionanti e una moltitudine di funzionalità, OnePlus Nord CE 3 5G è un forte contendente nel segmento degli smartphone di fascia media in India. Il dispositivo offre un'esperienza utente fluida grazie alle sue prestazioni scattanti, allo straordinario display e alle versatili funzionalità della fotocamera. È disponibile nelle tonalità Aqua Surge e Grey Shimmer, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere quello più adatto al proprio stile personale.

FAQ:

D: Qual è il nuovo prezzo di OnePlus Nord CE 3 5G in India?

R: Il nuovo prezzo di OnePlus Nord CE 3 5G in India è Rs. 24,999 per la variante da 8GB RAM + 128GB di storage.

D: Quali sono alcune caratteristiche chiave di OnePlus Nord CE 3 5G?

R: OnePlus Nord CE 3 5G è dotato di un display AMOLED fluido da 6.7 ​​pollici, SoC Snapdragon 782G, configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel.

D: Quali opzioni di colore sono disponibili per OnePlus Nord CE 3 5G?

R: OnePlus Nord CE 3 5G è disponibile nelle tonalità Aqua Surge e Grey Shimmer.

D: OnePlus Nord CE 3 5G supporta lo spazio di archiviazione espandibile?

R: Sì, OnePlus Nord CE 3 5G supporta lo spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB utilizzando uno slot per schede microSD.