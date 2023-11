OnePlus Buds 3: nuovi auricolari wireless in lavorazione

By

Secondo quanto riferito, il produttore di elettronica cinese OnePlus sta pianificando di lanciare una nuova aggiunta alla sua popolare gamma OnePlus Buds. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, riferimenti ai prossimi auricolari, che si dice si chiameranno OnePlus Buds 3, sono stati individuati sul sito web del Bureau of Indian Standards (BIS) e sul database della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti.

Secondo l'elenco FCC, OnePlus Buds 3 sarà dotato di una custodia per batteria da 520 mAh con supporto per ingresso da 4.5 W e uscita da 1.2 W. Si prevede che ciascun auricolare abbia una batteria da 58 mAh, offrendo agli utenti lunghe ore di riproduzione. Gli schizzi concettuali mostrati sul sito Web assomigliano a rendering trapelati in precedenza, suggerendo che i nuovi auricolari potrebbero avere un design simile a quello di OnePlus Buds Pro 2.

Gli screenshot della quotazione BIS rivelano che OnePlus Buds 3 potrebbero presto arrivare sul mercato indiano. L'annuncio, datato 10 ottobre 2023, non fornisce dettagli specifici sugli auricolari ma indica il loro arrivo imminente.

Le voci che circondano gli OnePlus Buds 3 suggeriscono che saranno dotati del supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC) a 48 dB, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza audio davvero coinvolgente. Si dice inoltre che gli auricolari siano dotati di connettività Bluetooth 5.3 e Google Fast Pair, rendendoli compatibili con un'ampia gamma di dispositivi. Inoltre, possono offrire supporto per doppia connessione e vantare una struttura classificata IP55, garantendo resistenza all'acqua e al sudore.

Anche se OnePlus deve ancora rilasciare informazioni ufficiali sugli OnePlus Buds 3, le speculazioni suggeriscono che potrebbero essere svelati insieme all'attesissimo OnePlus 12. I fan attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti da parte dell'azienda riguardo alle specifiche, alle caratteristiche e alla disponibilità degli OnePlus Buds 3.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la durata prevista della batteria dei OnePlus Buds 3?

Si dice che i OnePlus Buds 3 offrano fino a 9 ore di durata della batteria con una singola carica, con ANC disattivato. Se combinati con la custodia della batteria, possono fornire un totale di fino a 33 ore di riproduzione.

2. Gli OnePlus Buds 3 avranno la cancellazione attiva del rumore (ANC)?

Sì, si dice che OnePlus Buds 3 sia dotato di supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC) da 48 dB, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza audio coinvolgente bloccando il rumore di fondo indesiderato.

3. Quali opzioni di connettività offriranno i OnePlus Buds 3?

Si prevede che gli auricolari siano dotati di connettività Bluetooth 5.3 e Google Fast Pair, garantendo un accoppiamento perfetto con un'ampia gamma di dispositivi per un'esperienza utente senza problemi.

4. I OnePlus Buds 3 saranno resistenti all'acqua e al sudore?

Sì, si dice che i OnePlus Buds 3 siano dotati di una struttura con grado di protezione IP55, che li rende resistenti all'acqua e al sudore. Gli utenti possono utilizzarli comodamente durante gli allenamenti o in altri ambienti in cui l'umidità potrebbe rappresentare un problema.