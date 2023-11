OnePlus Buds 3: uno sguardo agli auricolari di nuova generazione

By

Mentre l'anno volge al termine, il settore della tecnologia mobile è in fermento per l'imminente rilascio dell'ultimo dispositivo di punta di OnePlus, OnePlus 12. Ma sembra che OnePlus abbia altro in serbo per i suoi fan. Secondo recenti rapporti, gli OnePlus Buds 3 sono apparsi sui siti Web di certificazione, indicando che l'azienda si sta preparando a lanciare i suoi auricolari di prossima generazione.

Sebbene gli elenchi di certificazione non rivelino specifiche dettagliate, forniscono alcuni spunti interessanti sui prossimi Buds 3. I disegni di progettazione mostrati sul sito Web di certificazione FCC sono in linea con i rendering trapelati in precedenza, il che suggerisce che OnePlus rimane fedele al linguaggio di progettazione introdotto con OnePlus Buds Pro 2 all'inizio di quest'anno.

In termini di capacità di ricarica, i Buds 3 verranno forniti con una custodia che ospita una batteria da 520 mAh, che supporta un ingresso di 4.5 W e un’uscita di 1.2 W. Gli auricolari stessi saranno alimentati da una batteria da 58 mAh. Sebbene la durata specifica della batteria non sia confermata, si ipotizza che i Buds 3 offriranno prestazioni simili ai Buds Pro 2, vantando fino a 9 ore di utilizzo senza cancellazione attiva del rumore (ANC), con la custodia che fornisce una durata combinata della batteria di 33 ore. Con ANC attivato, gli auricolari dovrebbero offrire 6 ore di utilizzo, che si estendono a 22 ore con la custodia. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida consentirà 5 ore di ascolto con una ricarica di soli 10 minuti.

Gli appassionati della qualità del suono saranno lieti di sapere che si dice che i Buds 3 siano dotati di un woofer da 10.4 mm e un tweeter da 6 mm, offrendo una ricca esperienza audio. Similmente al suo predecessore, i Buds 3 dovrebbero incorporare il supporto ANC da 48 dB, garantendo un'esperienza di ascolto tranquilla e coinvolgente. Inoltre, questi auricolari vanteranno un grado di protezione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere, offrendo durata per l’uso quotidiano, mentre la custodia presenterà un grado di protezione IPX4.

È probabile che OnePlus Buds 3 facciano il loro debutto insieme a OnePlus 12, seguendo la tendenza di OnePlus di lanciare auricolari insieme agli smartphone di punta. Mentre si prevede che l'introduzione ufficiale avrà luogo in Cina il mese prossimo, un rilascio globale è previsto per gennaio 2024, seguendo il consueto modello di OnePlus di rilascio in Cina prima del lancio a livello globale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando verranno rilasciati i OnePlus Buds 3?

Si prevede che OnePlus Buds 3 verranno introdotti ufficialmente in Cina il mese prossimo e verranno rilasciati in tutto il mondo nel gennaio 2024.

2. Quali sono le specifiche di ricarica dei Buds 3?

I Buds 3 verranno forniti con una custodia che ospita una batteria da 520 mAh, che supporta un ingresso di 4.5 W e un'uscita di 1.2 W. Gli auricolari stessi saranno alimentati da una batteria da 58 mAh.

3. Qual è la durata della batteria dei OnePlus Buds 3?

Sebbene i dettagli specifici sulla durata della batteria non siano confermati, si ipotizza che i Buds 3 offriranno prestazioni simili ai Buds Pro 2, con un massimo di 9 ore di utilizzo senza ANC e una durata combinata della batteria di 33 ore con la custodia. Con ANC attivato, gli auricolari dovrebbero offrire 6 ore di utilizzo, che si estendono a 22 ore con la custodia.

4. Quali funzionalità audio avranno i Buds 3?

Si dice che i OnePlus Buds 3 siano dotati di un woofer da 10.4 mm e un tweeter da 6 mm per una riproduzione del suono di alta qualità. Si prevede inoltre che incorporino il supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC) a 48 dB.

5. I Buds 3 saranno resistenti all'acqua e alla polvere?

Sì, i Buds 3 avranno un grado di protezione IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo durata per l'uso quotidiano. Il case avrà un grado di protezione IPX4.

Nota: le informazioni fornite in questo articolo si basano su fughe di notizie e rapporti non confermati. I dettagli ufficiali possono variare al momento del rilascio del prodotto.