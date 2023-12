OnePlus 12 è il nuovo telefono con fotocamera da battere?

Con il recente rilascio di OnePlus 12, gli appassionati di tecnologia hanno anticipato con impazienza le funzionalità della fotocamera del telefono. Promettendo di essere un flagship killer, l'azienda cinese ha anticipato il design, le specifiche e le funzionalità della fotocamera di OnePlus 12 nelle ultime settimane. Tuttavia, sono stati i campioni di fotocamera condivisi sulla rete cinese Weibo dal presidente di OnePlus, Li Jie Louis, ad aver davvero suscitato l'interesse degli appassionati di fotografia da smartphone.

Mentre i campioni ufficiali delle fotocamere sono spesso scattati e curati meticolosamente, le immagini catturate con il sistema fotografico di OnePlus 12 mostrano dettagli impressionanti, colori bilanciati e un effetto bokeh naturale. La fotocamera principale di OnePlus 12 è dotata di un nuovo sensore Sony LY-50 da 808 MP, sviluppato congiuntamente con OnePlus. Questa collaborazione tra OnePlus e Sony ha portato allo sviluppo dell'algoritmo "Super Light and Shadow Image Engine", che gestisce efficacemente la trama di luci e ombre nella fotografia mobile.

La fotocamera ultrawide del OnePlus 12 utilizza un sensore Sony IMX581 con un'apertura di f/2.2 e una lunghezza focale di 14 mm. Sebbene i campioni ultrawide siano decenti, mancano della stessa gamma dinamica e dettaglio di quelli ripresi con la fotocamera principale. È chiaro che l'obiettivo ultrawide non è la stella dello spettacolo nel sistema fotografico del OnePlus 12.

Tuttavia, il vero pezzo forte del sistema di fotocamere del OnePlus 12 è il teleobiettivo a periscopio. Dotato di un sensore OmniVision OV64B da 64 MP, questo sistema periscopio vanta funzionalità di zoom ottico 6x, consentendo agli utenti di catturare scatti straordinari a distanza. Con la sua capacità di produrre immagini chiare e composizioni squisite, il teleobiettivo brilla davvero, soprattutto se utilizzato nella modalità Ritratto Hasselblad professionale del telefono.

Sebbene i campioni delle fotocamere abbiano suscitato entusiasmo, è importante ricordare che rappresentano condizioni idealistiche. Come con qualsiasi fotocamera per smartphone, le prestazioni nel mondo reale possono variare in base a vari fattori. Pertanto, è troppo presto per dichiarare definitivamente OnePlus 12 come il nuovo telefono con fotocamera da battere. Con il lancio ufficiale previsto per il 5 dicembre e la disponibilità globale prevista per l'inizio del 2023, i consumatori avranno l'opportunità di testare a fondo il sistema fotografico di OnePlus 12 e determinarne le reali capacità.

