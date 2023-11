Il nuovo aggiornamento OxygenOS 14 per OnePlus 11 introduce funzionalità interessanti

OnePlus 11, noto per la sua tecnologia all'avanguardia e l'interfaccia intuitiva, è recentemente diventato il primo telefono non Google a ricevere l'attesissimo aggiornamento beta di Android 14. Basandosi su questo successo, OnePlus ha ora rilasciato un aggiornamento stabile di Android 14 per gli utenti OnePlus 11 in India, portando l'ultima OxygenOS 14 sul dispositivo.

L'aggiornamento, atteso con impazienza dagli appassionati di OnePlus, include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente. OnePlus ha annunciato il rilascio di OxygenOS 14 sul suo forum, esprimendo il proprio entusiasmo all'idea di svelarlo agli utenti OnePlus 11.

L'aggiornamento introduce Fluid Cloud, una modalità rivoluzionaria di interazione che consente agli utenti di visualizzare informazioni aggiornate in moduli morphing. Con Fluid Cloud, gli utenti possono ora controllare comodamente e a colpo d'occhio lo stato della connessione dei dispositivi sul proprio account, grazie al supporto cross-device aggiunto.

Un'altra aggiunta degna di nota è la funzione File Dock, che consente agli utenti di trasferire facilmente contenuti tra app e dispositivi semplicemente trascinandoli. L'estrazione dei contenuti è un'altra preziosa aggiunta in grado di riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco, rendendo le attività più efficienti.

Inoltre, l'aggiornamento introduce Smart Cutout, una funzionalità che migliora le capacità di fotoritocco separando più soggetti dallo sfondo. Gli utenti possono facilmente copiare o condividere questi soggetti, consentendo creatività e flessibilità nella loro fotografia.

Inoltre, l'aggiornamento include miglioramenti significativi a Shelf, come ulteriori consigli sui widget, rendendolo uno strumento versatile per consentire agli utenti di organizzare e accedere alle app e alle informazioni utilizzate di frequente.

In termini di sicurezza e privacy, l'aggiornamento migliora la gestione dei permessi relativi a foto e video, garantendo un accesso più sicuro ai contenuti personali degli utenti da parte delle app.

Anche l'ottimizzazione delle prestazioni è un obiettivo chiave dell'aggiornamento, con miglioramenti che migliorano la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità complessiva delle animazioni.

Con il nuovo aggiornamento OxygenOS 14, gli utenti di OnePlus 11 possono ora anche godere di un design Aquamorphic aggiornato, che offre un'esperienza cromatica più confortevole e visivamente piacevole. Le animazioni del sistema sono state perfezionate per essere ancora più fluide, fornendo agli utenti un'interfaccia fluida e divertente.

Inoltre, OnePlus ha introdotto una funzione Always-On Display (AOD) di tracciamento del carbonio, che visualizza le emissioni di carbonio risparmiate quando gli utenti scelgono di camminare invece di guidare. Questa aggiunta innovativa è in linea con l'impegno di OnePlus per la sostenibilità e consente agli utenti di fare scelte rispettose dell'ambiente.

Nel complesso, il nuovo aggiornamento OxygenOS 14 per OnePlus 11 arricchisce l'esperienza dell'utente con un'ampia gamma di funzionalità interessanti, prestazioni migliorate ed estetica del design migliorata. OnePlus continua a mantenere la sua promessa di fornire tecnologia all'avanguardia e soluzioni innovative alla sua fedele base di utenti.

FAQ

D: Quale telefono è stato il primo non Google a ricevere l'aggiornamento beta di Android 14?

R: OnePlus 11.

D: Quali nuove funzionalità introduce l'aggiornamento OxygenOS 14?

R: L'aggiornamento introduce Fluid Cloud, supporto cross-device, File Dock, Content Extraction, Smart Cutout, Shelf migliorato, misure di sicurezza e privacy migliorate, ottimizzazione delle prestazioni, Aquamorphic Design aggiornato e un AOD per il monitoraggio del carbonio.

D: Dov'è disponibile l'aggiornamento stabile di Android 14 per gli utenti di OnePlus 11?

R: L'aggiornamento stabile di Android 14 è attualmente disponibile per gli utenti OnePlus 11 in India.

D: Qual è lo scopo della funzione AOD di tracciamento del carbonio?

R: La funzionalità AOD di tracciamento del carbonio visualizza le emissioni di carbonio risparmiate quando gli utenti scelgono di camminare invece di guidare, promuovendo la sostenibilità e le scelte ecocompatibili.

D: Esistono prerequisiti per l'installazione dell'aggiornamento OxygenOS 14?

R: Si consiglia di avere un livello della batteria superiore al 30% e un minimo di 5 GB di spazio di archiviazione disponibile prima di installare l'aggiornamento.