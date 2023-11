Fatti e suggerimenti per osservare lo spettacolare sciame meteorico delle Geminidi

By

Gli appassionati di astronomia e gli osservatori delle stelle attendono con impazienza l'arrivo di uno degli sciami meteorici più brillanti e affidabili dell'anno: le Geminidi. Da adesso fino al 24 dicembre, gli osservatori avranno l'opportunità di assistere ad uno spettacolo spettacolare di un massimo di 120 strisce gialle brillanti all'ora. Immergiamoci in alcuni fatti chiave e suggerimenti per godere di questo fenomeno cosmico.

Quando e dove guardare

Il picco dello sciame meteorico delle Geminidi è previsto tra il 13 e il 14 dicembre, anche se l'attività potrà essere osservata da adesso fino al 24 dicembre. A differenza di altri sciami meteorici, le Geminidi sono facilmente visibili nelle prime ore della sera, il che le rende ideali per i giovani osservatori delle stelle che potrebbero avere difficoltà stare alzato fino a tardi. Basta trovare un luogo lontano dalle luci della città o dai lampioni, avvolgersi in abiti caldi e portare una coperta accogliente o una sedia a sdraio. Posizionati rivolto a sud e guarda il cielo notturno.

Origine e fatti affascinanti

A differenza della maggior parte degli sciami meteorici che hanno origine dalle comete, le Geminidi provengono da un asteroide chiamato 3200 Phaethon. Gli scienziati ritengono che questo asteroide si sia spezzato a causa delle sollecitazioni rotazionali, rilasciando miliardi di tonnellate di polvere e detriti nel sistema solare. È interessante notare che l'orbita di 3200 Fetonte lo porta straordinariamente vicino al Sole, portando al suo omonimo mitologico: la figura greca che guidava il carro del dio del sole Helios.

Le Geminidi hanno fatto molta strada dai loro modesti inizi a metà del 1800, quando erano visibili solo da 10 a 20 meteore all'ora. Ora, in condizioni ottimali, gli spettatori possono assistere alla sorprendente velocità di 120 meteore all'ora durante il suo picco.

Domande frequenti

D: Posso vedere lo sciame meteorico delle Geminidi da qualsiasi parte del mondo?

R: Sì, le Geminidi sono visibili in tutto il mondo, quindi non importa dove ti trovi, puoi goderti questo spettacolo celestiale.

D: Cosa causa gli sciami meteorici?

R: Gli sciami meteorici si verificano quando la Terra si interseca con le scie di detriti lasciate da comete o asteroidi. Quando questi piccoli oggetti celesti entrano nella nostra atmosfera, si disintegrano e creano bellissime strisce di luce.

D: Come posso scattare le migliori fotografie dello sciame meteorico delle Geminidi?

R: Per scattare foto straordinarie, posiziona la fotocamera su un treppiede con un obiettivo grandangolare, utilizza un'impostazione ISO elevata e mantieni un tempo di esposizione lungo. Sii paziente e fai più scatti per aumentare le tue possibilità di catturare una meteora.

Lo sciame meteorico delle Geminidi offre una magnifica opportunità per riflettere sulle meraviglie del cosmo. Quindi segna i tuoi calendari, impacchettati e preparati a rimanere incantato dai fuochi d'artificio celestiali.

[Fonte: USA TODAY]