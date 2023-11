Nuovi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch: un mondo di esplorazione e avventura

Durante il recente Indie World Showcase tenutosi nel novembre 2023, Nintendo ha svelato un’entusiasmante gamma di giochi indie destinati ad arricchire Nintendo Switch nel prossimo anno. Tra gli intriganti titoli in arrivo sulla popolare console portatile, un annuncio si è distinto dagli altri. L'acclamato gioco di fantascienza Outer Wilds, noto per la sua esplorazione accattivante e le meccaniche time-loop, arriverà finalmente su Nintendo Switch il mese prossimo.

Presentato originariamente nel 2021, il rilascio di Outer Wilds su Nintendo Switch è stato ritardato, lasciando i fan desiderosi di aggiornamenti. Per fortuna, il gioco è riemerso durante l'Indie World Showcase, con Annapurna Interactive che ha mostrato l'affascinante gameplay spaziale basato sulla fisica su misura per Switch. La versione in arrivo su console si chiama Outer Wilds: Archaeologist Edition, che include il DLC Echoes of the Eye. I giocatori non vedono l'ora di vivere questa avvincente avventura in formato digitale a partire dal 7 dicembre, mentre l'uscita fisica è prevista per il prossimo anno.

Outer Wilds non è stata l'unica gemma indie a ricevere la conferma di un porting per Nintendo Switch. Anche Core Keeper, Moonstone Island, Planet of Lana, Heavenly Bodies e Backpack Hero si stanno facendo strada sulla console, espandendo la libreria di accattivanti titoli indipendenti disponibili per i possessori di Nintendo Switch. Inoltre, i fan dei classici giochi per Game Boy Advance saranno felici di sapere che Shantae Advance: Risky Revolution, un titolo che non ha mai visto la luce nei primi anni 2000, è finalmente stato completato e rilasciato su Nintendo Switch.

Man mano che l'Indie World Showcase si svolgeva, ha fornito scorci di giochi nuovi ed entusiasmanti che i giocatori non vedono l'ora. On Your Tail, un gioco investigativo basato su carte di Humble Games e Memorable Games, apporta una svolta innovativa al genere poliziesco. The Star Name Eos, un'avventura fotografica punta e clicca, promette un'esperienza unica e coinvolgente per i giocatori che cercano un gameplay fresco e coinvolgente.

Inoltre, Nintendo ha sorpreso i fan nascondendo diversi titoli presentati durante lo showcase. Giochi come Howl, Backpack Hero, Enjoy the Diner, Passpartout 2: The Lost Artist e persino una demo di Death Trick: Double Blind sono diventati immediatamente disponibili per i giocatori desiderosi di tuffarsi.

Nintendo Switch continua a dimostrare la sua versatilità come piattaforma, attirando una vasta gamma di giochi indie che affascinano i giocatori con la loro creatività e meccaniche di gioco uniche. Con l'arrivo di questi nuovi titoli nei prossimi mesi, i possessori di Nintendo Switch possono aspettarsi un mondo infinito di esplorazione e avventura a portata di mano.