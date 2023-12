Progetto Howell Mill Road nuovo e migliorato in corso

Howell Mill Road di Atlanta è destinata a subire un'importante trasformazione mentre la città avvia un progetto da 21.5 milioni di dollari. L’iniziativa mira a rinnovare il tratto di due miglia della strada, trasformandolo in un corridoio più sicuro e accessibile. La ristrutturazione, denominata “Complete Streets Project”, affronterà le condizioni irregolari e accidentate che hanno afflitto la strada negli ultimi anni.

Gli aggiornamenti includeranno l'aggiunta di marciapiedi, piste ciclabili protette e segnali stradali sincronizzati. Questi miglioramenti sono necessari poiché Howell Mill Road è diventato un vivace centro di sviluppo e aumento delle attività. Con sempre più persone che vivono, lavorano e frequentano i vari stabilimenti della zona, è diventato fondamentale fornire opzioni di trasporto sicure e convenienti.

Rebecca Serna, direttore esecutivo di Propel ATL, ha sottolineato l'importanza del progetto, in particolare per la comunità locale. Ha sottolineato la necessità di una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la strada e accedono ai servizi nelle vicinanze. Serna ha espresso il suo entusiasmo per l'inaugurazione, affermando che la ristrutturazione migliorerebbe la vita quotidiana delle persone della zona.

Sebbene le fasi iniziali del progetto coinvolgano principalmente il trasferimento dei servizi pubblici e potrebbero non essere immediatamente evidenti, si stima che l'intero sforzo richiederà fino a tre anni per essere completato. Tuttavia, sono in atto incentivi per incoraggiare l'appaltatore a terminare i lavori prima del previsto, riducendo al minimo i disagi e i disagi per i residenti e le imprese lungo Howell Mill Road.

La rivitalizzazione di Howell Mill Road segna un passo significativo verso la creazione di un'infrastruttura di trasporto più efficiente e adatta ai pedoni. Mentre Atlanta continua a sperimentare crescita e sviluppo, progetti come questi sono essenziali per soddisfare le esigenze di una città fiorente e garantire la sicurezza e la comodità sia dei suoi residenti che dei visitatori.