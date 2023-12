Miglioramenti in arrivo a Howell Mill Road ad Atlanta

Howell Mill Road di Atlanta è destinata a subire un'importante trasformazione nei prossimi anni. Il “Complete Streets Project” da 21.5 milioni di dollari apporterà i miglioramenti tanto necessari al trafficato corridoio, a vantaggio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni e dei ciclisti.

Il progetto mira ad affrontare diverse questioni che sono presenti da anni su Howell Mill Road. Uno degli obiettivi principali è il miglioramento del manto stradale, che attualmente è pieno di dossi e tratti irregolari. L'intervento di ripavimentazione garantirà una guida più fluida e sicura per tutti gli utenti della strada.

Oltre al rifacimento del manto stradale, il progetto introdurrà nuovi marciapiedi e piste ciclabili protette. Queste aggiunte creeranno un ambiente più favorevole ai pedoni e incoraggeranno opzioni di trasporto attive. Verrà inoltre installata una segnaletica stradale coordinata per migliorare il flusso del traffico e ridurre la congestione lungo il corridoio.

La decisione di rinnovare Howell Mill Road non sorprende, considerato il rapido sviluppo dell'area negli ultimi anni. Un tempo zona industriale, il corridoio si è trasformato in un vivace centro commerciale e residenziale. Di conseguenza, la necessità di infrastrutture migliori per accogliere la popolazione in crescita e l’aumento del traffico pedonale è diventata sempre più evidente.

Anche se si prevede che il completamento del progetto richiederà fino a tre anni, verranno compiuti sforzi per accelerare il processo di costruzione. Verranno offerti incentivi all'appaltatore per incoraggiare il completamento anticipato, garantendo il minimo disagio alla comunità.

I miglioramenti lungo Howell Mill Road andranno a beneficio di un'ampia gamma di individui, dai residenti degli appartamenti vicini agli avventori abituali degli stabilimenti del corridoio. Con condizioni stradali più sicure, marciapiedi accessibili e piste ciclabili dedicate, spostarsi in questa vivace zona diventerà un’esperienza più piacevole e conveniente per tutti.

Mentre il progetto di ristrutturazione prende il via, il sindaco di Atlanta Andre Dickens esprime il suo entusiasmo per i cambiamenti imminenti e riconosce l'importanza di Howell Mill Road come zona di sviluppo fondamentale della città.