Gli ultimi approfondimenti su AWS re:Invent 2023, piattaforme di streaming e IPO di Arm

Nel mondo degli eventi tecnologici, AWS re:Invent 2023 si avvicina rapidamente e l’analista di settore theCUBE John Furrier prevede che ci saranno alcuni sviluppi entusiasmanti in serbo. Furrier prevede un focus sull'elaborazione ad alte prestazioni, sul supporto GPU e su una storia dei dati più chiara da parte di AWS. Tuttavia, si interroga anche sul futuro dell’ecosistema che circonda AWS e se potrà raggiungere nuovi traguardi. Furrier è stato critico nei confronti della monetizzazione del suo ecosistema da parte di Amazon in questi eventi in passato.

Quando si tratta di piattaforme di streaming, Furrier ritiene che la chiave del successo risieda nell’integrazione e nell’eliminazione del cambio di contesto. Suggerisce che la piattaforma che può integrarsi al meglio con i sistemi di fatturazione e fornire un'esperienza utente fluida avrà il sopravvento. Furrier parla anche della recente intervista che ha avuto con il CISO di Prime Video e ne sottolinea l'importanza nell'AWS Startup Showcase.

La discussione si sposta quindi sui piani IPO di Arm. Arm Holdings PLC, un progettista di chip con sede nel Regno Unito, mira a raccogliere quasi 4.87 miliardi di dollari nella sua prossima offerta pubblica alla Borsa di New York. L'analista Albie Amankona della società di ricerca globale Third Bridge ha espresso preoccupazione sulla capacità di Arm di trarre vantaggio dall'attuale tendenza per l'intelligenza artificiale, poiché gran parte dei ricavi di Arm provengono dai dispositivi mobili. Tuttavia, Furrier e il suo co-analista Dave Vellante sono fortemente in disaccordo con questa prospettiva. Credono che le architetture di Arm domineranno l'inferenza dell'intelligenza artificiale all'edge, poiché è un'area in cui Arm ha una presenza prominente.

Vellante affronta anche i rischi posti da RISC-V, un'architettura alternativa, e sostiene che Arm ha un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti. Anche se la crescita di Arm potrebbe non essere esponenziale, Vellante elogia la sua piattaforma a basso costo e ad alte prestazioni che probabilmente le garantirà il dominio sul mercato.

Nel complesso, le discussioni nel podcast CUBE toccano il prossimo evento AWS re:Invent, l'importanza dell'integrazione e dell'esperienza utente nelle piattaforme di streaming e il potenziale delle architetture Arm nel panorama dell'intelligenza artificiale.

Fonte:

– Podcast theCUBE