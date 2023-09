L'enorme influenza di Snapchat sulle ambizioni di messaggistica della Gen Z e di TikTok

Snapchat, una popolare piattaforma di social media, ha un’attrazione significativa sugli adolescenti americani, soprattutto all’interno della fascia demografica della Gen Z. Con 397 milioni di utenti attivi ogni giorno e un 90% di giovani tra i 13 e i 24 anni in oltre 20 paesi che utilizzano l'app almeno una volta al mese, l'impatto di Snapchat è innegabile. Gli utenti aprono l'app quasi 40 volte al giorno e inviano oltre 5 miliardi di messaggi, noti come Snap, ai loro amici più stretti e alla famiglia. Infatti, gli utenti di Snapchat considerano i loro amici più stretti sulla piattaforma 4 volte più influenti sulle loro decisioni di acquisto rispetto a celebrità o influencer.

Questa ricchezza di dati evidenzia l’importanza di Snapchat come mezzo per la Gen Z per rimanere in contatto con i propri circoli sociali. Le relazioni che si instaurano su Snapchat esercitano un'influenza significativa sugli acquisti, ancor più di altri social network. Riconoscendo ciò, TikTok, un’altra popolare piattaforma di social media, sta ora cercando di entrare nello spazio della messaggistica.

TikTok ha recentemente pubblicato offerte di lavoro sulla sua pagina delle carriere, indicando le sue ambizioni di sviluppare un servizio di chat ampliato. I post si riferiscono a TikTok Social come “il team di messaggistica su TikTok”, sottolineando il desiderio della piattaforma di migliorare la propria esperienza di messaggistica e coinvolgere senza problemi gli amici della vita reale. Le funzionalità principali e i componenti da sviluppare includono Storia, Mi piace video, Commento, Scheda Amici, Scheda Posta in arrivo, Ripubblica, funzionalità TikTok Now e app autonoma.

Con oltre 150 milioni di utenti attivi negli Stati Uniti e utenti che trascorrono quasi un'ora al giorno sull'app, TikTok detiene già una quota significativa dell'attenzione delle persone nel campo dell'intrattenimento. Incorporando funzionalità di messaggistica, TikTok potrebbe diventare parte integrante delle sfere sociali degli utenti, aumentando ulteriormente la sua influenza.

