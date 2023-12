Il programma di scienze della salute presso la Ohio State University affronta il privilegio e la diversità

By

Un programma offerto dalla School of Health and Rehabilitation Sciences della Ohio State University mira a promuovere la consapevolezza e la comprensione dei privilegi e della diversità tra i suoi studenti. Il corso, intitolato Differenze individuali nelle popolazioni di pazienti/clienti, richiede ai partecipanti di impegnarsi in discussioni e compiti relativi al genere e alla razza, incluso un esercizio che spinge gli studenti a riflettere sui propri privilegi.

Uno dei compiti, denominato “Disimballare lo zaino invisibile”, chiede agli studenti di esplorare i loro privilegi in varie categorie, come razza, orientamento sessuale e abilità. L'incarico trae ispirazione dal saggio di Peggy McIntosh del 1989 sul privilegio dei bianchi. Gli studenti sono incoraggiati a riflettere sui propri privilegi, a considerare il modo in cui affrontano la razza nella loro vita quotidiana e a pensare all’affermazione “Le vite dei neri contano” e al suo impatto sugli americani bianchi.

Il corso prevede anche altre attività, come la visione del documentario “White People” e la lettura di materiale su razza e razzismo. Questi incarichi mirano ad ampliare le prospettive degli studenti e ad approfondire la loro comprensione delle questioni sociali relative al privilegio e alla discriminazione.

Mentre alcuni critici sostengono che il corso promuove ideologie divisive e indottrina gli studenti, i sostenitori sottolineano l’importanza di dotare i futuri operatori sanitari delle competenze e delle conoscenze necessarie per fornire un’assistenza inclusiva ed empatica. L'università, in risposta alle critiche, sottolinea il proprio impegno per la libertà accademica e il libero scambio di idee.

In un’epoca in cui la diversità e l’inclusione sono sempre più riconosciute come aspetti vitali dell’assistenza sanitaria, programmi come questo presso la Ohio State University svolgono un ruolo cruciale nel preparare i futuri professionisti sanitari a orientarsi e affrontare le esigenze di diverse popolazioni di pazienti. Promuovendo la consapevolezza, la comprensione e l’empatia, questi programmi contribuiscono a creare un sistema sanitario più inclusivo ed equo.