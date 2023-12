Il Senato dell'Ohio apporterà modifiche alla legge sulla legalizzazione della marijuana

Il Senato dell'Ohio si sta preparando ad apportare revisioni allo statuto recentemente approvato che consente l'uso ricreativo della marijuana. Anche se la legge entrerà in vigore il 7 dicembre, i legislatori dovrebbero discutere le proposte di modifica alla legislazione questa settimana.

A differenza degli emendamenti costituzionali, gli statuti avviati possono essere abrogati e modificati dall'Assemblea Generale. Il governatore dell'Ohio Mike DeWine e i leader legislativi statali hanno espresso l'intenzione di modificare alcuni aspetti della legge. Le aree chiave che probabilmente verranno riviste includono le aliquote fiscali, la distribuzione delle entrate fiscali, i limiti sui livelli di THC, la protezione per le imprese che attuano politiche antidroga e le norme relative all’uso all’aperto della marijuana.

Alla Camera sono già stati presentati due progetti di legge che cercano di affrontare alcune di queste questioni. Tuttavia, resta incerto come queste varie proposte verranno trasformate in leggi che possano ottenere il sostegno di entrambe le Camere.

Il senatore Mark Romanchuk ha suggerito la possibilità di eliminare completamente lo statuto iniziato e di legalizzare la marijuana ricreativa attraverso le leggi statali esistenti sulla marijuana medica. Non sono stati forniti dettagli specifici su come ciò verrebbe implementato.

John Fortney, portavoce del presidente del Senato Matt Huffman, ha confermato che non vi è alcuna intenzione di ribaltare i risultati elettorali. Invece, il Senato mira ad apportare modifiche cruciali alla legge che era considerata un accordo favorevole all’industria.

Una delle questioni chiave che probabilmente verrà discussa è il livello di tassazione. Huffman ritiene che l'attuale accise del 10% sia troppo bassa rispetto ad altri stati. Inoltre non è d’accordo con lo schema di distribuzione delle tasse, affermando che avvantaggia ingiustamente coloro che sono coinvolti nell’industria della marijuana.

Anche se alcuni aspetti della nuova legge entreranno in vigore il 7 dicembre, comprese le autorizzazioni per la coltivazione domestica e il possesso limitato, parti significative della legge non entreranno in vigore finché non saranno stabilite norme adeguate sulle licenze. Huffman è desideroso di apportare revisioni prima che inizi il processo di regolamentazione.

In definitiva, il Senato dell’Ohio deve affrontare la sfida di trovare un equilibrio tra la volontà degli elettori e le preoccupazioni espresse dai legislatori e dalle parti interessate del settore. Resta da vedere come queste deliberazioni daranno forma alla legislazione finale.