I legislatori dell'Ohio cercano di rivedere la legge sulla marijuana ricreativa

I legislatori dell'Ohio stanno cercando di apportare modifiche alla legge statale sulla marijuana ricreativa recentemente approvata prima che entri in vigore tra due giorni. Sia il Senato che la Camera hanno presentato proposte con opinioni divergenti su come regolamentare l'uso e la vendita della cannabis.

La proposta del Senato include l'eliminazione della coltivazione domestica e la fissazione di limiti di THC più bassi per i prodotti a base di cannabis. D'altro canto, la proposta della Camera, denominata House Bill 354, mira a mantenere la normativa sulla coltivazione domestica stabilendo allo stesso tempo linee guida per l'uso e la pubblicità.

Il deputato Jamie Callender, che ha presentato il disegno di legge 354 della Camera, ha affermato che la sua proposta è una sintesi di opinioni sulla regolamentazione della cannabis che rispetta la volontà delle persone che hanno votato per promulgare la questione 2. Il disegno di legge affronta le preoccupazioni relative al fumo passivo e mira a impedire che i minori siano presi di mira dalla pubblicità.

A differenza della versione del Senato, che ha ottenuto il sostegno bipartisan, il disegno di legge della Camera è sostenuto esclusivamente dai membri democratici. Il deputato Casey Weinstein ha sottolineato l'importanza di consentire alle comunità locali di regolamentare la cannabis in modo simile a come regolano il tabacco e l'alcol.

Mentre l’aliquota delle accise è ancora in discussione, entrambe le parti concordano sul fatto che non dovrebbe essere così elevata da scoraggiare le persone dal partecipare all’industria della cannabis in Ohio. La Camera ritiene inoltre che i comuni dovrebbero avere l'autonomia di decidere come utilizzare le entrate fiscali.

Sono in corso i negoziati tra Senato e Camera per trovare un terreno comune prima di giovedì. Tuttavia, se non è possibile raggiungere un accordo, il rappresentante Callender è disponibile a lasciare che lo statuto avviato entri in vigore come posizione negoziale.

Sebbene vi sia un senso di urgenza nell’ottenere l’approvazione delle revisioni, i membri della Camera sono determinati a prendersi il proprio tempo e ad assicurarsi che tutto venga fatto nel modo giusto, a beneficio degli abitanti dell’Ohio.