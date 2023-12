Espansione Amtrak in Ohio: potenziare la connettività, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro

La Federal Railroad Administration (FRA) ha compiuto un passo significativo nell'espansione dei servizi Amtrak in Ohio selezionando quattro rotte prioritarie. In un annuncio fatto dal senatore americano Sherrod Brown, è stato rivelato che queste rotte riceveranno 500,000 dollari in finanziamenti federali ciascuna attraverso il Programma di identificazione e sviluppo dei corridoi della FRA. Questo finanziamento sosterrà il lavoro di pianificazione necessario per identificare miglioramenti ai binari, nuove stazioni e attrezzature o strutture necessarie per il servizio passeggeri.

I percorsi selezionati sono i seguenti:

1. Il corridoio 3C+D: stabilirà un nuovo servizio tra Cleveland, Columbus, Dayton e Cincinnati.

2. Il Midwest Connect Corridor: un nuovo servizio sarà operativo tra Chicago, Columbus e Pittsburgh.

3. Servizio tra Cleveland, Toledo e Detroit.

4. Servizio giornaliero sulla linea The Cardinal, che collega Cincinnati a Chicago, Washington DC e New York City.

Queste espansioni mirano ad estendere la portata di Amtrak oltre le aree costiere, fornendo migliori opportunità di trasporto per i residenti dell'Ohio e migliorando la connettività in tutto il Midwest. Il senatore Brown ha evidenziato i vantaggi di questi percorsi, affermando che genererebbero crescita aziendale, creerebbero posti di lavoro e favorirebbero i collegamenti con la comunità in Ohio.

Sebbene il finanziamento iniziale sia stato garantito, le future tornate di finanziamenti federali saranno cruciali per sviluppare pienamente queste linee. Si prevede che i corridoi dell'Ohio avranno la priorità nelle future gare di finanziamento, secondo il comunicato stampa del senatore Brown. Sebbene si prevede che i finanziamenti federali coprano i costi iniziali, per la sostenibilità a lungo termine sarà probabilmente necessario un sostegno continuo da parte dello Stato o degli enti locali.

La FRA ha contattato i membri del Congresso per informarli delle decisioni di finanziamento, con un annuncio ufficiale atteso entro questa settimana. Questi sviluppi sono in linea con il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture convertito in legge dal presidente Joe Biden, che ha stanziato circa 66 miliardi di dollari per l’espansione di Amtrak a livello nazionale.

Si prevede che il processo di pianificazione per queste nuove rotte richiederà molto tempo, con Stu Nicholson, direttore esecutivo di All Aboard Ohio, che suggerisce che potrebbero essere necessari dai quattro ai cinque anni prima dell'inizio del servizio. Tuttavia, l’attesa è alta e varie organizzazioni ed enti governativi, come la Ohio Rail Development Commission e la città di Columbus, sono già impegnati nei preparativi e nelle richieste per garantire i finanziamenti.

Nel mezzo di questi entusiasmanti sviluppi, una mappa della proposta di espansione di Amtrak in Ohio è stata condivisa dall'ufficio del senatore Brown sui social media, evidenziando il potenziale impatto e il miglioramento della connettività in tutto lo stato.