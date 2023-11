L'aggiornamento OG di Fortnite provoca un aumento dei giocatori, riflettendo la popolarità duratura del gioco

Fortnite, il popolarissimo gioco Battle Royale dell'editore Epic Games, ha assistito a un notevole afflusso di giocatori dopo il lancio del suo aggiornamento OG. Questo aggiornamento annuncia il ritorno della mappa originale del Battle Royale, che occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati di Fortnite di lunga data.

Statistiche non ufficiali ma affidabili di Fortnite.GG indicano che il gioco ha registrato un picco di 3.9 milioni di giocatori simultanei nelle ultime 24 ore. Questa cifra sorprendente supera di gran lunga il conteggio dei giocatori di circa due milioni nei mesi di settembre e ottobre. Il precedente picco più alto si è verificato durante il capitolo 4, stagione 4, ad agosto, con un numero di giocatori simultanei che ha raggiunto i 2.8 milioni.

Reintroducendo l'amata mappa di Fortnite che ha rivoluzionato non solo i giochi Battle Royale ma anche l'intero settore dei videogiochi, Epic Games ha toccato il cuore della sua appassionata base di giocatori. Torri inclinate, Palme paradisiache, Sorgenti salate e altri luoghi iconici sono nuovamente accessibili per l'esplorazione. È interessante notare che l'aggiornamento mantiene le evoluzioni dei movimenti chiave introdotte dal Capitolo 1, come lo sprint e il mantling.

La decisione di tornare alle radici di Fortnite può essere attribuita, in parte, alle recenti difficoltà finanziarie di Epic Games. Il CEO dell'azienda, Tim Sweeney, ha riconosciuto in una nota interna che, sebbene Fortnite stia vivendo una rinnovata crescita, la maggior parte di questa crescita deriva dai contenuti dei creatori. Di conseguenza, la condivisione delle entrate è diventata un punto focale, portando a margini di profitto inferiori rispetto alle prime fasi di successo del gioco.

L'aggiornamento OG di Fortnite sarà disponibile per tutta la stagione in corso, per quattro settimane. Anche se la mappa originale potrebbe essere rimossa dal gioco alla fine della stagione, Epic Games potrebbe riconsiderare questa decisione a causa della travolgente risposta dei giocatori. IGN ha contattato l'editore per ulteriori approfondimenti e commenti su questo sviluppo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa comporta l'aggiornamento OG in Fortnite?

L'aggiornamento OG di Fortnite riporta la mappa originale del Battle Royale, consentendo ai giocatori di rivisitare luoghi iconici che sono stati determinanti per il successo iniziale del gioco.

2. Come è cambiato il conteggio dei giocatori in Fortnite con l'aggiornamento OG?

In seguito al lancio dell'aggiornamento originale, Fortnite ha registrato un'impennata di giocatori, con un picco di 3.9 milioni di giocatori simultanei nelle ultime 24 ore. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti.

3. La mappa originale rimarrà disponibile dopo la stagione in corso?

Anche se si prevede che la mappa originale verrà rimossa dal gioco alla fine della stagione in corso, Epic Games potrebbe riconsiderare questa decisione a causa dell'enorme popolarità e richiesta da parte dei giocatori. IGN ha contattato l'editore per ulteriori chiarimenti.