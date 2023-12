La nuova serie Vivo S18 ridefinisce gli smartphone di fascia media con un'integrazione AI rivoluzionaria

By

Vivo, uno dei principali produttori di smartphone, ha creato scalpore nella comunità tecnologica con l'attesissimo lancio della sua ultima serie di fascia media, il Vivo S18. Questa serie è destinata a rivoluzionare il settore con la sua rivoluzionaria integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) attraverso l’uso di BlueLM, un modello di intelligenza artificiale all’avanguardia sviluppato internamente da Vivo.

A differenza di qualsiasi altro smartphone della sua categoria, la serie Vivo S18 vanta un modello di grandi dimensioni AI da dieci miliardi di parametri noto come BlueLM, che ha già dimostrato il suo coraggio nella serie Vivo X100. Con i suoi parametri a livello di miliardi, BlueLM è un modello open source che evidenzia l'impegno di Vivo per l'innovazione tecnologica.

Piuttosto che utilizzare citazioni, descriviamo invece il modello BlueLM come una tecnologia AI avanzata che migliora l'esperienza complessiva dell'utente. Con BlueLM, Vivo mira a offrire ai propri utenti comodità e gioia senza precedenti, ridefinendo ciò che uno smartphone di fascia media può offrire.

Circolano voci sulle potenti specifiche del Vivo S18. Si dice che sia dotato di un processore Snapdragon 7 Gen 3, che garantisce prestazioni fluide e senza ritardi. Il design estetico orientale del dispositivo e lo schermo curvo a foro singolo con una luminosità di picco di 2800 nit migliorano ulteriormente l'esperienza visiva.

Gli appassionati di fotografia saranno deliziati dall'obiettivo posteriore ultraleggero da 18 megapixel per ritratti dell'S50, che incorpora la tecnologia anti-shake OIS Hummingbird e matrici di algoritmi per ritratti a livello di studio. Ciò garantisce foto di alta qualità anche in condizioni di illuminazione difficili.

Per coloro che cercano un'esperienza aggiornata, Vivo S18 Pro fa un ulteriore passo avanti con un processore MediaTek Dimensity 9200+. Questo potente dispositivo è dotato di una fotocamera principale Sony IMX920 di punta, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo professionale per ritratti. Con il supporto per WiFi7, l'S18 Pro garantisce una connettività veloce e senza interruzioni.

Gli appassionati e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti sulla serie Vivo S18. Con la sua tecnologia AI all’avanguardia e specifiche hardware impressionanti, Vivo è pronto ad avere un impatto significativo nel competitivo mercato degli smartphone di fascia media.

FAQ:

1. Cos'è BlueLM?

BlueLM è un modello avanzato di intelligenza artificiale di grandi dimensioni con dieci miliardi di parametri sviluppato internamente da Vivo. È progettato per migliorare l'esperienza utente complessiva ed è open source, dimostrando l'impegno di Vivo verso l'innovazione tecnologica.

2. Quali sono i punti di forza della serie Vivo S18?

La serie Vivo S18 offre un potente processore Snapdragon 7 Gen 3, un design estetico orientale e uno schermo curvo a foro singolo con una luminosità di picco di 2800nit. Vanta inoltre un impressionante obiettivo per ritratti posteriore ultraleggero da 50 megapixel con tecnologia anti-shake OIS Hummingbird.

3. Qual è la differenza tra Vivo S18 e S18 Pro?

Il Vivo S18 Pro è dotato di un processore MediaTek Dimensity 9200+ e di una fotocamera principale Sony IMX920 di punta. Supporta anche WiFi7 per la connettività ad alta velocità.

4. Quando verrà lanciata la serie Vivo S18?

La data esatta di lancio della serie Vivo S18 non è stata ancora annunciata. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti da Vivo.