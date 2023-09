Svelare il ciclo del carbonio nella fossa giapponese: approfondimenti dalla spedizione IODP 386

Una recente spedizione di ricerca condotta dall’International Ocean Discovery Program (IODP) ha fatto luce sul ciclo del carbonio nella Fossa del Giappone, una regione di intensa attività sismica. La Fossa del Giappone, situata sull'Anello di Fuoco del Pacifico, è nota per le sue zone di subduzione e i frequenti terremoti megathrust.

La spedizione IODP 386 ha comportato la raccolta e l'analisi di 58 carote di sedimenti dal fondo del mare lungo l'asse della trincea. Queste carote sono state prelevate da profondità fino a 37.82 metri, stabilendo nuovi record per il campionamento del sottosuolo profondo nelle perforazioni oceaniche scientifiche. Con un risultato degno di nota, il team ha analizzato il sito più profondo a una profondità di 8,023 metri e ha recuperato il campione più profondo del livello sottomarino a 8,060.74 metri sotto il livello del mare.

L'analisi di questi nuclei di sedimenti ha rivelato la presenza di carbonio disciolto labile immagazzinato nell'acqua interstiziale dei sedimenti. Questo stoccaggio del carbonio disciolto indica una rimineralizzazione attiva del carbonio organico nelle fosse adali, che è significativamente maggiore rispetto ad altri ambienti di acque profonde dell'oceano aperto. Tecniche avanzate al radiocarbonio hanno inoltre rivelato l'invecchiamento e l'accumulo di carbonio organico e inorganico disciolto nei sedimenti profondi del sottosuolo.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per il ciclo profondo del carbonio e la zona di subduzione. Il carbonio disciolto immagazzinato nei sedimenti delle fosse può avere impatti significativi sul ciclo complessivo del carbonio poiché viene sepolto più in profondità nelle fosse e nella zona di subduzione. Questa scoperta mette in discussione la precedente comprensione degli ambienti delle fosse hadal come ambienti di acque profonde “tranquilli”.

La ricerca ha anche scoperto prove di un’intensa metanogenesi microbica nelle fosse dell’hadal, probabilmente influenzata da ripetuti grandi terremoti lungo la zona di subduzione. I terremoti svolgono un ruolo nel modulare il ciclo del carbonio in trincea e il metabolismo profondo della biosfera in questi ambienti estremi.

Questa ricerca innovativa fornisce preziose informazioni sul ciclo dinamico del carbonio nella fossa del Giappone e sottolinea la necessità di ulteriori studi in questi ambienti unici ed estremi. I risultati dimostrano anche le capacità dell’IODP di condurre campionamenti del sottosuolo ad alta risoluzione e indagini nelle fosse oceaniche dell’hadal.

Fonte:

– Nature Communications: “Ciclo attivo del carbonio disciolto mediato da microbi nei sedimenti profondi del sottosuolo”

– IDP