Il poliziotto di stato Tom Nitti, che ha recentemente abbandonato il popolare concorso di canto “The Voice” per motivi personali, sta ancora perseguendo la sua carriera musicale. Nitti, un talentuoso cantante country di New Hartford, NY, ha condiviso lunedì una nuova canzone sui social media con altri due concorrenti di "The Voice". Il brano, intitolato "One Night Stand", mette in mostra la voce piena di sentimento di Nitti e si armonizza con le voci di Bias e Lennon VanderDoes.

Sebbene la canzone non sia ancora disponibile sulle piattaforme di streaming, ha dato ai fan la speranza di avere altra musica da Nitti in futuro. Nonostante la sua uscita da “The Voice”, il cantante 31enne rimane dedito alla sua passione per la musica. Nitti ha espresso la sua gratitudine per il continuo sostegno da parte dei suoi fan, amici e familiari, pur riconoscendo che i suoi figli sono la sua massima priorità.

Durante la competizione su "The Voice", Nitti faceva parte del Team Reba e ha raggiunto i primi sei finalisti. La sua voce unica, che mostra un "twang" pieno di sentimento, ha attirato l'attenzione dei giudici Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani e Niall Horan. Le performance di Nitti, incluse le cover di “Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” di Stevie Wonder e “(I Know) I'm Losing You” di The Temptations, hanno impressionato sia i giudici che il pubblico.

Prima della sua partecipazione a "The Voice", Nitti ha fatto un'audizione per lo spettacolo otto anni fa, ma si è ritirato dopo essere stato accettato alla New York State Troopers Police Academy. Dopo il diploma di scuola superiore, ha prestato servizio militare, guadagnandosi un Purple Heart per le ferite riportate durante il servizio in Afghanistan. Nitti ha poi seguito le orme di suo padre unendosi alle forze dell'ordine ed è diventato un agente della Polizia di Stato nel 2015. Oltre ai suoi doveri di agente, Nitti si esibisce regolarmente, incluso cantare l'"inno nazionale" in occasione di eventi ufficiali, il tutto mentre cresce due figli.

La dedizione di Nitti alla sua carriera musicale rimane incrollabile, e le sue prossime esibizioni includono un concerto il 15 dicembre al "Nashville's Next Showcase" in Giordania, New York. I fan possono acquistare i biglietti per l'evento su vivenu.com. Nonostante il suo allontanamento da “The Voice”, il viaggio di Nitti nell'industria musicale continua, promettendo performance memorabili e nuova musica per la sua fanbase in continua crescita.