Il licenziamento dell'ex investigatore statale solleva dubbi sulla responsabilità

Sommario:

Un ex investigatore della Polizia di Stato di New York, Nathan Pleakis, è stato licenziato dopo essere stato arrestato per guida sotto l'effetto di alcol. È stato riscontrato che Pleakis aveva una concentrazione di alcol nel sangue (BAC) dello 0.21%, quasi tre volte il limite legale. Tuttavia, una causa intentata da Pleakis sostiene che il suo licenziamento è stato sproporzionato rispetto al reato e irrazionale. Il caso evidenzia la questione della responsabilità all’interno delle forze dell’ordine, con alcuni che sostengono che incidenti simili in passato hanno portato ad azioni disciplinari minori.

Traendo da atti giudiziari:

I documenti del tribunale rivelano che Pleakis, un veterano della polizia da nove anni, è stato fermato in Pennsylvania mentre guidava in modo irregolare. Gli agenti della Pennsylvania State Troopers hanno scoperto diverse lattine di birra nella sua macchina e hanno osservato segni di intossicazione. Pleakis in seguito cercò un trattamento per l'alcolismo, attribuendolo parzialmente allo stress legato al lavoro. Nonostante una commissione d'udienza della polizia avesse raccomandato una sospensione di sei mesi senza retribuzione, Pleakis è stato licenziato dall'ex sovrintendente ad interim della polizia di stato. La decisione di licenziamento ha sottolineato il pericolo che Pleakis rappresentava sia per i cittadini di New York che per quelli della Pennsylvania attraverso le sue azioni.

La causa e le sue implicazioni:

Pleakis ha intentato una causa presso la Corte Suprema dello Stato di New York, sostenendo che il suo licenziamento era ingiusto. Per avere successo, lui e il suo avvocato devono dimostrare che l'azione disciplinare è stata sproporzionata e irrazionale. Tuttavia, gli esperti legali notano che tali cause legali devono affrontare un elevato standard di prova e raramente hanno successo. La causa porta alla luce anche documenti disciplinari ottenuti dall'I-Team, rivelando casi in cui altri agenti della polizia statale hanno dovuto affrontare accuse di DWI ma hanno mantenuto il loro lavoro.

Responsabilità e politica di tolleranza zero:

La causa solleva preoccupazioni sulla responsabilità all’interno delle forze dell’ordine e mette in dubbio la coerenza delle azioni disciplinari. L'avvocato che rappresenta Pleakis sostiene che la mancanza di una politica di tolleranza zero è evidente da casi passati in cui gli agenti sono rimasti impiegati nonostante gli arresti per guida in stato di ebbrezza. La Polizia dello Stato di New York ha rifiutato di commentare il contenzioso pendente, lasciando il destino del licenziamento di Pleakis nelle mani di un giudice statale.

Conclusione:

Il caso di Nathan Pleakis fa luce sulle sfide legate alla responsabilità del personale delle forze dell’ordine. Sebbene il licenziamento di Pleakis possa essere percepito come appropriato data la gravità del reato, la causa intentata contro di lui attira l'attenzione su potenziali incoerenze nelle azioni disciplinari. Questo caso serve a ricordare l’importanza di una gestione equa e coerente di incidenti simili all’interno delle forze dell’ordine. Un giudice statale ha ora il potere di determinare se il licenziamento di Nathan Pleakis fosse giustificato o meno.