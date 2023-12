Il nuovo sistema anti-tempesta porterà condizioni meteorologiche estreme sulla costa orientale

By

Un potente sistema di tempeste è pronto a scatenare una raffica di forti piogge, venti dannosi, forti temporali e persino neve nella metà orientale degli Stati Uniti nel prossimo fine settimana. Man mano che la tempesta si sviluppa, minaccia di interrompere i piani di viaggio e portare a interruzioni di corrente lungo la costa orientale.

Secondo la meteorologa Fox Weather Britta Merwin, si prevede che il sistema temporalesco fornirà un'ampia gamma di fenomeni meteorologici, tra cui pioggia, neve e forti venti. Tuttavia, l’impatto esatto della tempesta dipenderà dal suo posizionamento e dai tempi.

Gli esperti del Fox Forecast Center avvertono che la tempesta potrebbe avere conseguenze significative, colpendo milioni di americani e causando diffuse interruzioni dei viaggi. Si prevede che Atlanta si troverà sul percorso della tempesta, il che potrebbe comportare gravi ritardi nei viaggi nella regione.

Lo sviluppo della tempesta è iniziato venerdì con una depressione di bassa pressione che si è spostata dagli Stati Uniti occidentali e ha innescato la formazione di una depressione superficiale sulle pianure centrali. Sabato la fase iniziale della tempesta ha portato pioggia e neve nell'Upper Midwest.

Nel fine settimana si prevede che si svilupperà un’ampia zona di piogge da moderate a forti dalla costa del Golfo ai Grandi Laghi e si estenderà verso la costa orientale. Queste precipitazioni diffuse potrebbero portare sabato ad inondazioni improvvise in alcune aree, in particolare lungo la costa del Golfo e nelle valli del Mississippi centrale e del basso Ohio. Domenica la minaccia di inondazioni si sposterà quindi verso est, dalla Florida Panhandle al medio Atlantico e al nord-est.

Oltre alle forti piogge, il sistema temporalesco genererà forti venti. Sabato sono previste raffiche da 30 a 40 mph nelle Montagne Rocciose e nelle pianure, mentre domenica sono previste raffiche da 50 a 70 mph lungo le coste del Medio Atlantico e del New England, con la possibilità di estendersi fino a lunedì. Queste elevate velocità del vento potrebbero provocare interruzioni di viaggio nei principali aeroporti e aumentare il rischio di interruzioni di corrente in più stati.

Mentre la tempesta si sposta attraverso la regione, sono previste nevicate sul versante nord-occidentale, che colpiranno le aree dalle pianure centro-settentrionali e dal Midwest fino ai Grandi Laghi. Inoltre, l’accumulo di neve sta diventando sempre più probabile in alcune parti dello stato di New York, Pennsylvania, Vermont, New Hampshire e Maine. Tuttavia, al momento le posizioni esatte e la quantità di nevicate rimangono incerte.

In conclusione, un potente sistema di tempeste è sulla buona strada per portare condizioni meteorologiche estreme nella metà orientale degli Stati Uniti. Si prevede che forti piogge, venti violenti, forti temporali e nevicate colpiranno diverse aree della regione. I residenti dovrebbero rimanere informati sulle previsioni meteorologiche locali ed essere preparati a potenziali interruzioni del viaggio e interruzioni di corrente.