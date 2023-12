Le autorità sequestrano migliaia di sterline in prodotti illegali a base di cannabis

Le autorità hanno recentemente confiscato una grande quantità di prodotti a base di cannabis venduti illegalmente, per un valore totale di oltre 54 milioni di dollari. Le ispezioni hanno preso di mira negozi senza licenza in tutto lo stato, portando al sequestro di oltre 11,000 libbre di prodotti illegali a base di cannabis. Questo bottino significativo è stato il risultato di una repressione condotta dall'amministrazione del governatore Kathy Hochul.

A seguito della causa vinta dallo Stato il 21 novembre, ora sarà più facile per le autorità chiudere definitivamente i negozi di marijuana gestiti illegalmente. L'Office of Cannabis Management ha riferito di aver sequestrato 812 libbre di fiori, 701 libbre di edibili e 61 libbre di concentrato di cannabis nell'ultimo ciclo di ispezioni. Il valore stimato di questi prodotti confiscati ammonta a 7.3 milioni di dollari.

L’obiettivo principale di questi sforzi è dare priorità alla sicurezza ed eliminare la presenza di operatori illegali nel mercato della cannabis. Chris Alexander, direttore esecutivo dell'Office of Cannabis Management, ha sottolineato l'importanza di aprire più attività legali per combattere il problema attuale dei negozi illeciti. Fornendo ai consumatori opzioni sicure e affidabili, New York mira a garantire la trasparenza nel settore della cannabis.

Per affrontare il problema degli operatori senza licenza, il governatore Hochul e il parlamento hanno precedentemente approvato una legge che impone sanzioni più severe. Questa mossa è stata provocata dalla proliferazione di operatori senza licenza nella città di New York, stimati fino a 1,500 secondo il sindaco Eric Adams e lo sceriffo Anthony Miranda. La legge ora impone multe a partire da 10,000 dollari al giorno per la vendita illegale di cannabis, con possibilità di multe fino a 20,000 dollari al giorno per violazioni continue.

Oltre alle multe, la legge consente alle autorità di regolamentazione di richiedere ordinanze del tribunale per chiudere con lucchetti le aziende che violano ripetutamente le norme. Criminalizza inoltre la vendita di cannabis e di prodotti a base di cannabis senza licenza. Queste misure sono essenziali per frenare il mercato nero e garantire la conformità all’interno del mercato legale della cannabis.

Nonostante le battute d’arresto causate da cause legali e una lenta implementazione, lo Stato di New York ha attualmente 27 dispensari di cannabis autorizzati per uso adulto, di cui 12 situati nella città di New York. Le autorità di regolamentazione hanno anche approvato 44 vetrine di coltivatori di cannabis, creando più strade per la vendita legale di marijuana. Con gli ostacoli legali ora eliminati, si prevede che le autorità statali di regolamentazione accelereranno l'approvazione e l'apertura di nuovi negozi di cannabis autorizzati nel prossimo futuro.