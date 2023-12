NVIDIA presenta la nuova scheda RTX 4090D per il mercato cinese

NVIDIA ha annunciato con entusiasmo una novità per gli appassionati di giochi in Cina con l’introduzione della tanto attesa RTX 4090D. Questa nuova scheda grafica è stata progettata per sostituire il modello RTX 4090, che aveva affrontato restrizioni di importazione in Cina. Consapevole dell’importanza del mercato dei giochi cinese, NVIDIA ha deciso di apportare modifiche all’esistente SKU RTX 4090 per ottemperare alle normative governative statunitensi sulle esportazioni GPU.

Sebbene si fossero fatte supposizioni sul lancio dell’RTX 4080 SUPER come prodotto di punta di NVIDIA, l’azienda alla fine ha deciso di apportare modifiche all’RTX 4090. Il numero di core dell’RTX 4090D è stato ridotto da 16384 a 14592, indicando un significativo cambiamento delle prestazioni. Inoltre, il numero di core Tensor è stato ridotto da 512 a 456.

Nonostante queste modifiche, le specifiche di memoria dell’RTX 4090D rimangono invariate, vantando 24 GB di memoria GDDR6X con una velocità di clock di 21 Gbps e un’interfaccia a 384 bit. Tuttavia, un cambiamento degno di nota è la Potenza Termica di Progetto (TDP) predefinita, che è ora di 425W, rappresentando una riduzione di 25W rispetto al modello originale.

Per quanto riguarda il design visivo, i partner di schede hanno mantenuto fedeltà all’estetica dei modelli originali dell’RTX 4090. Sebbene non ci siano sorprese da questo punto di vista, è importante sottolineare che nessuna delle nuove schede annunciate offre opzioni di overclock di fabbrica. Il prezzo ufficiale dell’RTX 4090D rimane invariato a 12.999 RMB.

L’introduzione dell’RTX 4090D dimostra l’impegno di NVIDIA verso il mercato cinese dei giochi. Nonostante le restrizioni di importazione, l’azienda è riuscita a offrire una scheda grafica migliorata che risponde alle esigenze dei giocatori cinesi. Sarà interessante vedere come si comporterà l’RTX 4090D sul mercato e come si confronta con i suoi predecessori.

Domande frequenti

Quali sono state le ragioni delle modifiche apportate alla scheda RTX 4090?

NVIDIA ha apportato modifiche alla scheda RTX 4090 per ottemperare alle restrizioni governative degli Stati Uniti sulle esportazioni di GPU in Cina.

Quali cambiamenti sono stati apportati all’RTX 4090D rispetto al modello originale?

Il numero di core e il numero di core Tensor dell’RTX 4090D sono stati ridotti. Tuttavia, le specifiche di memoria rimangono invariate.

Il prezzo dell’RTX 4090D è cambiato?

No, il prezzo ufficiale dell’RTX 4090D rimane lo stesso, pari a 12.999 RMB.

Le nuove schede annunciate offrono opzioni di overclock di fabbrica?

No, nessuna delle schede annunciate insieme all’RTX 4090D offre opzioni di overclock di fabbrica.