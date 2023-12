Il nuovo pacchetto di Nvidia: il sogno di ogni giocatore diventa realtà

Nvidia, il principale produttore di schede grafiche, ha appena annunciato un entusiasmante accordo in bundle a tempo limitato che sicuramente delizierà i giocatori di tutto il mondo. Con l'acquisto di qualsiasi scheda grafica GeForce RTX serie 40, ora puoi usufruire di abbonamenti del valore di $ 60 a due fantastici servizi di gioco: GeForce Now e Xbox Game Pass. Questa offerta è esclusiva per lo stack di prodotti della serie RTX 40, che include le potenti GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti e 4060.

Xbox Game Pass, uno dei servizi di abbonamento ai giochi più popolari sul mercato, fornisce l'accesso a un'enorme libreria di oltre 100 giochi per PC. Dai titoli di successo come Starfield e Forza Horizon 5 agli amati franchise come la serie Halo, c'è qualcosa per ogni appassionato di giochi. Inoltre, gli abbonati hanno anche accesso a EA Play, un altro servizio di abbonamento di giochi che offre una gamma di titoli EA come Battlefield, Need For Speed ​​e la serie Crysis, insieme a periodi di prova limitati per giochi appena rilasciati come Jedi: Survivor ed EA Sports. WRC.

Nel frattempo, GeForce Now è il servizio di streaming di giochi cloud di Nvidia che ti consente di giocare ai giochi per PC senza problemi su vari dispositivi. Che tu preferisca giocare sul tuo PC, laptop, tablet, telefono, console, PC portatile o persino sulla tua TV, GeForce Now è quello che fa per te. Il pacchetto a tempo limitato include un abbonamento prioritario di 3 mesi a GeForce Now, che ti garantisce l'accesso a un rig abilitato per RTX e un accesso prioritario al server per un gameplay più rapido e fluido.

Con una libreria di oltre 1500 giochi giocabili, GeForce Now ti assicura di non rimanere mai senza titoli entusiasmanti tra cui scegliere. L'unico requisito è possedere o noleggiare il gioco dalle librerie di giochi per PC supportate come Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA o GoG.

Non perdere questa incredibile opportunità! L'offerta in bundle Nvidia è disponibile ora fino all'8 gennaio 2024, quindi assicurati di prendere la tua scheda grafica RTX serie 40 preferita e goderti un'esperienza di gioco coinvolgente come mai prima d'ora.

