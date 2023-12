Un viaggio in uno spazio trascendente: clinica di chirurgia plastica NV

By

In una straordinaria fusione di architettura e design, la NV Plastic Surgery Clinic di Ulsan ha ridefinito il concetto di chirurgia plastica. Questo progetto di design totale, eseguito da 420 Design Studio, comprende branding, interior design e una visione unica che trasporta i visitatori in una dimensione completamente nuova.

Ispirato dai misteri dell'universo, il team di progettazione ha intrapreso una profonda esplorazione del cosmo per concettualizzare l'essenza dell'esperienza della chirurgia plastica. Traendo riferimenti dai buchi neri e dal film Interstellar, hanno cercato di evocare la sensazione di passare attraverso un buco nero, emergendo dall'altra parte trasformato e rinato.

Il nome della clinica, NV Plastic Surgery, deriva dal concetto di "New Vistas". Riflette l'obiettivo del progetto di aprire nuovi orizzonti ai pazienti durante il loro viaggio attraverso la clinica. Ciò cattura perfettamente l’essenza dell’esperienza, in cui gli individui si avventurano in territori inesplorati, lasciandosi alle spalle ciò che è familiare e abbracciando il potenziale di auto-trasformazione.

La combinazione di colori della clinica abbraccia la giustapposizione di elementi opposti. La tonalità arancione simboleggia l’intensità ardente di un buco nero, mentre il grigio rappresenta la vastità fredda e secca dell’universo circostante. Gli accenti in acciaio inossidabile contribuiscono a creare un'atmosfera fredda, che ricorda una stazione spaziale.

Un elemento distintivo del design che unifica lo spazio è l'uso abbondante di linee orizzontali. Simulando l'orizzonte espansivo degli eventi, queste linee creano un senso di infinita dimensionalità. Come la scena iniziale di un film in cui il protagonista scopre un nuovo mondo, le linee orizzontali simboleggiano la porta iniziale verso una nuova dimensione, invitando i visitatori a intraprendere il loro personale viaggio di trasformazione.

La luce gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza immersiva presso la NV Plastic Surgery Clinic. Simboleggiando l'inizio della creazione, la luce guida i visitatori attraverso le diverse fasi del loro viaggio. Dal primo incontro all'ingresso della clinica, dove la luce si sprigiona dal bancone, alla parete luminosa che conduce alla sala trattamenti, fino all'ingresso nel centro chirurgico al piano superiore, ogni incontro con la luce segna i progressivi passi in una nuova esistenza.

La Clinica di Chirurgia Plastica NV offre molto più che semplici cambiamenti fisici; offre un'opportunità per la scoperta di sé e un viaggio verso la trasformazione personale. Creando uno spazio fisico che trascende l'ordinario, il team di progettazione di 420 Design Studio ha magistralmente realizzato un ambiente che rende il processo di chirurgia plastica un'esperienza davvero illuminante e trascendente.