Nuova funzione di Instagram: Condivisione del profilo nelle Storie

Introduzione

Instagram, la popolare piattaforma di social media di proprietà di Meta, aggiorna regolarmente la sua app per migliorare l’esperienza dell’utente. Con una base di utenti di 2,5 miliardi a livello globale, Instagram rimane una delle principali applicazioni di Meta. In linea con i loro sforzi continui, Instagram sta attualmente sviluppando una nuova funzione che consente agli utenti di condividere il profilo di un altro utente sulle loro Storie.

Lo scopo della funzione

Il leakster e sviluppatore di app, Alessandro Paluzzi, ha rivelato i piani di Instagram per questa nuova funzione. Il motivo per cui consentire la condivisione di profili è quello di fornire agli utenti un modo comodo per promuovere altri profili sulle loro Storie. Nel panorama dei social media di oggi, è comune che le persone promuovano i profili di altri utenti di tanto in tanto. Questa nuova funzione renderà il processo semplice e facile da usare.

Come funziona la funzione

Similmente alla funzione esistente “Aggiungi alla storia”, gli utenti potranno condividere i profili sulle loro Storie. Tuttavia, il focus di questa nuova funzione è leggermente diverso. Quando un utente condivide il profilo di un altro utente, il profilo condiviso diventa cliccabile. Ciò significa che i follower del profilo che condivide possono seguire direttamente il profilo condiviso cliccandoci sopra. Per le aziende, questo potrebbe essere uno strumento prezioso per incoraggiare i follower a interagire con i loro account commerciali.

Migliorare l’engagement degli utenti e la pubblicità

L’introduzione della condivisione del profilo nelle Storie è un nuovo modo per coinvolgere i follower e pubblicizzare nuovi account per aumentare il numero di follower. I creatori di contenuti, gli intrattenitori e i brand che desiderano ampliare il proprio pubblico trarranno vantaggio da questa funzione. Facilitando ai follower la scoperta e il follow di nuovi profili, Instagram cerca di soddisfare le esigenze dei suoi utenti e creare nuove opportunità di crescita degli utenti.

Disponibilità

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla data di rilascio di questa funzione. Tuttavia, è confermato che Instagram sta lavorando allo sviluppo della funzione. Gli utenti sono ansiosi della sua arrivo e dell’impatto positivo che avrà sulle loro strategie di social media.

Ultime parole

La prossima funzione di Instagram per la condivisione del profilo è un’aggiunta innovativa che faciliterà l’engagement degli utenti e pubblicizzerà nuovi account. Consentendo ai follower di seguire direttamente i profili condivisi, Instagram crea un’esperienza ottimizzata per i suoi utenti. I creatori di contenuti, gli intrattenitori e i brand possono sfruttare questa funzione per ampliare la propria portata e ottenere nuovi follower.

FAQ

Qual è lo scopo della funzione di condivisione del profilo di Instagram nelle Storie?

Lo scopo di questa funzione è consentire agli utenti di promuovere e condividere facilmente i profili di altri utenti sulle loro Storie di Instagram.

Come funziona la funzione di condivisione del profilo?

Quando un utente condivide il profilo di un altro utente sulla sua Storia, il profilo condiviso diventa cliccabile. Ciò consente ai follower del profilo che condivide di seguirlo direttamente con un solo clic.

Chi trarrà vantaggio da questa funzione?

I creatori di contenuti, gli intrattenitori e i brand che desiderano ampliare il loro pubblico trarranno vantaggio dalla condivisione del profilo nelle Storie. Fornisce loro un nuovo modo per coinvolgere i follower e pubblicizzare nuovi account.

Quando sarà disponibile la funzione di condivisione del profilo?

Al momento, non c’è una data di rilascio ufficiale per questa funzione. Attualmente è in fase di sviluppo da parte di Instagram. Gli utenti lo attendono con impazienza.