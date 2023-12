Nubia Z60 Ultra: uno sguardo al futuro dei telefoni di punta

Un nuovo telefono di punta, il Nubia Z60 Ultra, arriverà martedì e l'attesa sta crescendo. Nubia, un marchio di proprietà di ZTE, ha mostrato la sua ultima creazione sul suo account Weibo, dando ai consumatori un assaggio di ciò che verrà. Il telefono sarà disponibile in tre splendidi colori: nero, crema e notte stellata. Ma non è solo una questione estetica: il Nubia Z60 Ultra promette di offrire funzionalità e prestazioni all'avanguardia.

Uno dei punti di forza dello Z60 Ultra è il suo grado di protezione IP68. Per dimostrarlo, il marchio ha fatto di tutto (o dovremmo dire profondità) per dimostrare la sua resistenza all'acqua. È stato ingaggiato un subacqueo per portare il telefono sott'acqua e scattare foto. Il telefono ha dimostrato le sue capacità rimanendo illeso ad una profondità di 1.5 metri per 30 minuti.

In termini di fotografia, la Z60 Ultra è dotata di una tripla fotocamera sul retro. Ciò include uno sparatutto principale da 50 MP con obiettivo da 35 mm, una fotocamera ultra-wide da 18 mm con un altro impressionante sensore da 50 MP e un teleobiettivo periscopio con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Nella parte anteriore, Nubia ha adottato un approccio unico incorporando la fotocamera sotto lo schermo. Questa tecnologia innovativa, chiamata UDC Ultra, garantisce un'esperienza di visualizzazione fluida e coinvolgente.

Il Nubia Z60 Ultra offre anche un design Notte Stellata, ispirato all'iconico dipinto di Vincent Van Gogh. Questa finitura multistrato 3D, che ricorda lo Z50 Ultra, aggiunge un tocco di eleganza artistica al telefono. I clienti che scelgono questa opzione riceveranno una custodia protettiva a tema e cartoline con opere d'arte del talentuoso postimpressionista olandese.

Anche se lo Z60 Ultra sta guadagnando molta attenzione, c'è ancora la questione della sua disponibilità al di fuori della Cina. Questo telefono di punta avrà un rilascio globale o rimarrà esclusivo per il suo paese d'origine? Solo il tempo lo dirà, ma per ora possiamo aspettarci che il Nubia Z60 Ultra superi i limiti di ciò che un telefono di punta può ottenere.