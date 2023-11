Google presenta nuovi entusiasmanti aggiornamenti per app e servizi Android a novembre

By

Google si sta preparando a lanciare una serie di nuove funzionalità e modifiche alle app di sistema principali sui dispositivi Android questo novembre. Il colosso della tecnologia, responsabile degli aggiornamenti di sistema Play Store, Google Play Services, Android System Intelligence, Android WebView e Google Play, è determinato a migliorare l'esperienza dell'utente e a rendere i nostri dispositivi ancora più intelligenti.

Per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati con questi entusiasmanti aggiornamenti, Google ha introdotto un nuovo stile organizzativo per le sue note mensili sulla patch. Ciò rende più semplice che mai identificare quali aggiornamenti sono responsabili di modifiche specifiche senza la necessità di un riferimento costante.

Nella prossima versione 38.3 del Play Store, Google intende migliorare l'esperienza dei risultati di ricerca introducendo una comoda scorciatoia che porta direttamente gli utenti all'app o al gioco desiderato. Inoltre, il Play Store ora faciliterà la disinstallazione delle app Android dai dispositivi connessi. Questa funzionalità è particolarmente significativa dopo i recenti aggiornamenti che consentono agli utenti di installare app sui propri smartwatch o tablet tramite i propri telefoni.

Ulteriori miglioramenti al Play Store includono un design aggiornato per le schede informative di Google Play Protect, offrendo agli utenti un'esperienza visivamente accattivante ed efficiente. Inoltre, Google ora chiederà agli utenti di abilitare le notifiche durante la preregistrazione per un'app, assicurandosi che rimangano informati e non perdano mai i vantaggi pre-rilascio.

Sebbene la versione 23.43 di Play Services non porti aggiornamenti significativi, Google continua a supportare gli sviluppatori fornendo nuove funzionalità per migliorare l'analisi e la diagnostica nelle loro app. Queste nuove funzionalità per gli sviluppatori possono contribuire a un'esperienza utente più fluida ed efficiente.

Come sempre, per sfruttare queste nuove entusiasmanti funzionalità, è fondamentale assicurarsi che ciascuna app sia aggiornata alla versione più recente. Basta andare all'elenco del Play Store per Google Play Services o Google Play Store per verificare la presenza di aggiornamenti.

Con questi straordinari aggiornamenti, Google mira a elevare la funzionalità e la comodità delle sue app di sistema principali, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza Android migliorata come mai prima d'ora.

FAQ

1. Come posso aggiornare Google Play Services e Play Store sul mio dispositivo Android?

Per aggiornare Google Play Services, puoi seguire un collegamento diretto all'elenco del Play Store dell'app e aggiornare da lì, se disponibile. Per aggiornare il Play Store stesso, tocca il tuo avatar nell'angolo e vai su "Impostazioni". Nella sezione "Informazioni", troverai l'opzione "Aggiorna Play Store".

2. Come posso disinstallare le app Android dai dispositivi collegati tramite il Play Store?

Con il nuovo aggiornamento del Play Store, ora è più semplice disinstallare le app Android dai dispositivi connessi. Accedi semplicemente all'app che desideri disinstallare e segui le istruzioni fornite nel Play Store.

3. Quali sono le nuove funzionalità per gli sviluppatori nella versione 23.43 di Google Play Services?

La versione 23.43 di Google Play Services introduce nuove funzionalità per gli sviluppatori per supportare i processi di analisi e diagnostica sia nelle app Google che in quelle di terze parti. Queste funzionalità consentono agli sviluppatori di raccogliere informazioni preziose e migliorare le prestazioni complessive delle loro app.