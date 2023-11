La serie 4G Galaxy S20 riceve l'aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 in tutta Europa

By

I proprietari delle versioni 4G del Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra possono ora tirare un sospiro di sollievo poiché Samsung ha iniziato a implementare l'aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 per i propri dispositivi. In precedenza, questo aggiornamento era limitato ai modelli 5G; tuttavia, Samsung ha ampliato la sua disponibilità anche alle versioni 4G, per la gioia degli utenti di diversi paesi europei.

Quest'ultimo aggiornamento di sicurezza, identificato come versione firmware G98xFXXSIHWJD, è relativamente piccolo e occupa meno di 500 MB di spazio di archiviazione. Utenti in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Europa sud-orientale, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e il Regno Unito può ora accedere a questo aggiornamento sui propri smartphone 4G Galaxy S20.

Il bollettino sulla sicurezza di Samsung ha indicato che questo aggiornamento risolve principalmente più di 65 vulnerabilità della sicurezza, offrendo una protezione avanzata ai dispositivi degli utenti. Tuttavia, non introduce nuove funzionalità o miglioramenti nelle prestazioni.

Per i possessori della serie 4G Galaxy S20 che risiedono in uno dei paesi sopra menzionati, l'aggiornamento all'ultima patch di sicurezza è un processo semplice. Accedendo a Impostazioni e selezionando Aggiornamento software, gli utenti possono verificare immediatamente la disponibilità del nuovo aggiornamento. Il metodo alternativo prevede il download del file del firmware da una fonte affidabile e il flashing manuale sul dispositivo utilizzando un PC Windows e lo strumento Odin.

Con questa significativa espansione dell’aggiornamento di sicurezza di novembre 2023, Samsung continua a dare priorità alla sicurezza e alla protezione dei dispositivi dei suoi utenti, garantendo che i loro dati rimangano protetti.