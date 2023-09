Una nuova svolta nel sondaggio dei materiali quantistici con la tecnica del fascio di elettroni ultraveloce

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti significativo nello studio dei materiali quantistici sviluppando una tecnica di fascio di elettroni ultraveloce per sondare questi materiali con una risoluzione eccezionale. I materiali quantistici, con le loro proprietà elettroniche, magnetiche e ottiche uniche, racchiudono un immenso potenziale per future applicazioni nelle tecnologie informatiche e energetiche. Comprendere le complesse interazioni tra elettroni e nuclei atomici in questi materiali è fondamentale per sfruttarne le proprietà in modo efficace.

La sfida affrontata dai ricercatori è che molti materiali quantistici non possono essere creati come grandi cristalli. Invece, formano cristalli che sono solo una frazione delle dimensioni di un capello umano. Ciò pone delle limitazioni quando si utilizzano acceleratori di fasci di elettroni ultraveloci, poiché la qualità del fascio di elettroni spesso limita l’area su cui può essere focalizzata.

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato una sorgente di elettroni specializzata per migliorare significativamente la qualità del fascio di elettroni. Questo progresso consente l’imaging di campioni larghi solo pochi micron e l’osservazione di processi che si verificano in meno di un trilionesimo di secondo. La capacità di studiare i materiali quantistici su scala atomica sia nello spazio che nel tempo potrebbe fornire una comprensione più chiara della loro funzionalità.

In genere, gli impulsi elettronici ultraveloci vengono generati attraverso un processo chiamato fotoemissione, in cui la luce laser espelle gli elettroni da un materiale. Tuttavia, la diffusione dell'angolo di emissione limita la capacità dei ricercatori di focalizzare il fascio di elettroni su un punto piccolo. In questo studio, i ricercatori hanno sviluppato un acceleratore di elettroni basato sulla fotoemissione con un materiale avanzato che produce elettroni con una diffusione molto minore nell’angolo di emissione. Se combinato con un'ottica precisa di focalizzazione degli elettroni, questo approccio consente la risoluzione di sottili dettagli atomici in piccoli campioni.

I risultati di questo studio aprono nuove possibilità per lo studio dei materiali quantistici e per ottenere informazioni sulle loro proprietà fondamentali. La nuova tecnica del fascio di elettroni ultraveloce fornisce un potente strumento per studiare il complesso comportamento di questi materiali su scala atomica. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare il campo della ricerca sui materiali quantistici e aprire la strada a futuri progressi nelle tecnologie informatiche ed energetiche.

Fonte: WH Li et al, "Un apparato di micro-diffrazione elettronica ultraveloce da kiloelettronvolt che utilizza fotocatodi a semiconduttore a bassa emittanza", Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138

