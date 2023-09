Gli ominidi, che comprendono gli esseri umani, i cantanti africani e i loro antenati fossili, sono un'origine complessa e restano un argomento di dibattito nella paleoantropologia. Per molto tempo, l'idea di un'origine africana domina, ma la scoperta di fossili in Europa e in Anatolia è stata recentemente remis in questione su questa ipotesi.

Un'équipe di ricercatori diretta dal professore David Begun dell'Università di Toronto e dalla professoressa Ayla Sevim Erol dell'Università di Ankara hanno recentemente identificato un unico appello fossilizzato Anadoluvius turkae che soutient cette nouvelle perspective. I fossili di questo animale sono stati scoperti in Turchia e sono stati analizzati con l'aiuto della tecnica dell'immagine a specchio, che permette di ricostruire frammenti ossei danneggiati o frammentari.

L'analisi dei fossili suggerisce che Anadoluvius turkae è stato della taglia di un grande scimpanzé maschio e viveva in habitat relativamente aperti. Son régime alimentaire était composé d'aliments durs provenant de fonti terrestri. I guardiani pensano che questo animale faccia parte di un gruppo di ominidi primitivi che si è evoluto in Europa e nel Mediterraneo orientale prima di emigrare verso l'Africa.

Cette nouvelle perspective soulève des questions sur pourquoi les hominidés auraient quitté l'Europe et pourquoi ils ne se sont pas également dispersés en Asia. I ricercatori ammettono che l'evoluzione è imprévisibile e che le condizioni esistenti possono essere più favorevoli a una dispersione verso l'Africa. Le ricerche future in Africa e in Eurasie possono aiutarci a chiarire queste domande sui nostri antenati.

