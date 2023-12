Gli studenti della Northern Kentucky University scavano reperti storici nell'ex sito della caserma di Newport

By

Gli studenti della Northern Kentucky University si stanno imbarcando in un entusiasmante progetto archeologico, al fine di scoprire importanti reperti del passato della regione. Il sito della vecchia caserma di Newport vicino a Riverboat Row è diventato un centro di attività di scavo.

Avendo ampiamente utilizzato il georadar all'inizio dell'anno, gli studenti ora si stanno sporcando le mani mentre scavano più a fondo nel sito. Il loro obiettivo è individuare e recuperare oggetti che possano illuminare le operazioni della Caserma durante il 1800, quando servì come residenza per i soldati dell'Esercito per quasi un secolo.

Lo scavo iniziale ha prodotto una scoperta emozionante. Già nella quantità di terreno pari a una pala, gli studenti hanno portato alla luce ceramiche dei nativi americani, rivelando una ricca storia che precede le Baracche di circa mille anni. Tuttavia, l'obiettivo principale del progetto è scoprire i segreti del forte, poiché ebbe un ruolo significativo durante la guerra del 1812.

I lavori di scavo, iniziati lunedì, saranno condotti con macchinari pesanti per circa una settimana. Dopo questa fase, gli studenti prenderanno il sopravvento, setacciando meticolosamente il terreno a mano per svelare ulteriori artefatti.

Una volta recuperati gli artefatti, gli studenti analizzeranno e documenteranno meticolosamente i loro ritrovamenti. Successivamente, gli oggetti verranno generosamente donati ai musei locali, garantendo al pubblico l'opportunità di apprezzare e imparare da questi tesori storici.

Questo progetto archeologico non solo offre agli studenti della Northern Kentucky University un'inestimabile esperienza pratica, ma contribuisce anche a una comprensione più completa del ricco passato della regione. Portando alla luce e preservando questi manufatti, stanno attivamente preservando e condividendo le affascinanti storie della caserma di Newport e il suo ruolo nel plasmare l'area dei Tre Stati.