Annunciate nuove condizioni di traffico per la Route 400 in direzione nord

Gli automobilisti che viaggiano sulla Route 400 in direzione nord a West Seneca dovranno affrontare nuove condizioni di traffico questo fine settimana. Il Dipartimento dei trasporti di Stato ha annunciato che un tratto della strada tra Union Road e Seneca Street sarà chiuso per riparazioni del ponte.

A partire dalle 6:6 di venerdì fino alle 400:XNUMX di lunedì, tutto il traffico in direzione nord sulla Route XNUMX verrà reindirizzato. Agli automobilisti sarà richiesto di uscire a Union Road e seguire una deviazione lungo Union Road, Centre Road e Seneca Street prima di ricongiungersi alla superstrada tramite la rampa di Seneca Street. Questa chiusura temporanea e la deviazione sono necessarie per facilitare il tempestivo completamento delle riparazioni dei ponti nell'area.

Inoltre, il Dipartimento di Stato dei trasporti invita gli automobilisti a prestare attenzione e a guidare in modo responsabile nelle zone di lavoro. Le multe per eccesso di velocità saranno raddoppiate in queste aree e gli automobilisti che ricevono due o più condanne per eccesso di velocità in una zona di lavoro potrebbero anche dover affrontare la sospensione della patente di guida.

Implementando queste modifiche al traffico e imponendo sanzioni più severe per eccesso di velocità, il Dipartimento di Stato dei trasporti mira a garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dei lavoratori edili. È essenziale che gli automobilisti rispettino gli schemi di traffico annunciati e siano pazienti durante il processo di riparazione del ponte.

Ricordati di pianificare il tuo percorso di conseguenza e di prevedere un tempo di viaggio extra se utilizzerai la Route 400 in direzione nord questo fine settimana. Mantieni la sicurezza e guida in modo responsabile per ridurre al minimo eventuali disagi causati dalla chiusura temporanea e dalla deviazione.