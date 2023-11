Utilizzo di Internet in Corea del Nord: una revisione analitica delle statistiche su telecomunicazioni, telefonia mobile e banda larga

In un mondo in cui la connettività sta diventando sempre più vitale, la Corea del Nord si distingue come uno dei paesi più isolati per quanto riguarda l’utilizzo di Internet. Con uno stretto controllo governativo sul flusso di informazioni, i cittadini del paese hanno un accesso limitato al mondo digitale. Diamo uno sguardo più da vicino alle statistiche su telecomunicazioni, telefonia mobile e banda larga in Corea del Nord.

Telecomunicazioni: Il settore delle telecomunicazioni in Corea del Nord è dominato dalla società statale Korea Post and Telecommunications Corporation (KPTC). KPTC fornisce servizi di linea fissa, comprese chiamate vocali e fax, a un numero limitato di abbonati. Tuttavia, la disponibilità di questi servizi è principalmente limitata agli uffici governativi, alle imprese e a un piccolo numero di individui privilegiati.

Cell: I telefoni cellulari hanno guadagnato popolarità in Corea del Nord negli ultimi dieci anni, ma l’accesso a Internet tramite dispositivi mobili rimane fortemente limitato. La compagnia statale Koryolink è l'unico operatore di rete mobile nel paese. Sebbene Koryolink fornisca servizi di messaggistica vocale e di testo, l'accesso a Internet è limitato a pochi individui e organizzazioni selezionati approvati dal governo.

Banda larga: L’accesso a Internet a banda larga è praticamente inesistente per la popolazione generale della Corea del Nord. Le infrastrutture limitate e il controllo governativo impediscono una disponibilità diffusa di connessioni Internet ad alta velocità. Il governo si concentra invece sulla fornitura dell’accesso a Internet alle università, agli istituti di ricerca e ad alcuni uffici governativi.

FAQ:

D: Perché la Corea del Nord limita l’accesso a Internet?

R: Il governo nordcoreano controlla strettamente l’accesso a Internet per mantenere il controllo sul flusso di informazioni e prevenire influenze esterne che potrebbero sfidare il suo regime.

D: I nordcoreani possono accedere ai siti web internazionali?

R: No, il governo limita l’accesso ai siti web internazionali e promuove invece una intranet controllata dallo stato chiamata Kwangmyong, che fornisce un accesso limitato ai contenuti nazionali approvati.

D: Esistono piani per migliorare l'accesso a Internet in Corea del Nord?

R: Sebbene il governo abbia espresso un certo interesse nell'espansione dell'accesso a Internet, è probabile che eventuali cambiamenti siano graduali e strettamente controllati per garantire che siano in linea con gli interessi del regime.

In conclusione, l’utilizzo di Internet da parte della Corea del Nord rimane fortemente limitato, con un accesso limitato ai servizi di telecomunicazioni, telefonia mobile e banda larga. Lo stretto controllo del governo sul flusso di informazioni continua a isolare il Paese dal panorama digitale globale, lasciando ai suoi cittadini opzioni di connettività minime.