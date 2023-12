Scuole della Carolina del Nord e della Virginia ritardate a causa delle condizioni meteorologiche ghiacciate

Diversi distretti scolastici della Carolina del Nord e della Virginia hanno annunciato ritardi per mercoledì mattina a causa della possibilità di condizioni meteorologiche ghiacciate. Il presente avviso costituisce una misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Uno dei distretti interessati è quello delle Alleghany County Schools, che mercoledì 6 dicembre 2023 opereranno con un ritardo di due ore. Questo ritardo si applica sia al personale che agli studenti. Le autorità scolastiche invitano tutti a usare cautela quando si viaggia in queste condizioni. Per rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo e notizie, le persone sono incoraggiate a scaricare l'app WXII.

È stata emessa un'allerta meteo invernale per parti delle montagne della Carolina del Nord e della Virginia, comprese le contee di Ashe e Watauga nella Carolina del Nord, nonché la contea di Grayson, in Virginia. L'avviso è in vigore fino alle ore 4:00 di venerdì. L’avviso funge da avvertimento per condizioni meteorologiche invernali potenzialmente pericolose in queste regioni.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, molti sono curiosi di conoscere le prospettive di nevicate nella Carolina del Nord. Le prime indicazioni suggeriscono che quest’anno lo stato potrebbe registrare nevicate superiori alla media. Per saperne di più sulle previsioni meteorologiche invernali per la Carolina del Nord, visitare il collegamento fornito.

