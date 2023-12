Ritardi e chiusure delle scuole a causa delle condizioni meteorologiche ghiacciate

By

Carolina del Nord e Virginia – 6 dicembre 2023

Diversi distretti scolastici della Carolina del Nord e della Virginia hanno annunciato ritardi e chiusure per mercoledì mattina a causa di condizioni meteorologiche potenzialmente ghiacciate. La sicurezza del personale e degli studenti è la massima priorità, il che richiede queste necessarie precauzioni.

Le scuole della contea di Grayson in Virginia rimarranno chiuse mercoledì 6 dicembre. Questa decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche e dei potenziali pericoli che potrebbero derivare dalle condizioni del ghiaccio. È importante rimanere aggiornati su eventuali ulteriori comunicazioni da parte del distretto scolastico.

Inoltre, mercoledì 6 dicembre, le scuole della contea di Alleghany nella Carolina del Nord opereranno con un ritardo di due ore. Questo ritardo è dovuto alla possibilità di condizioni meteorologiche ghiacciate e consente al personale e agli studenti di avere tempo sufficiente per recarsi in sicurezza alle scuole. Si consiglia di prestare attenzione durante il viaggio e di rimanere informati su eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi.

Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso meteorologico invernale per alcune aree sia della Carolina del Nord che della Virginia. Questo avviso include le contee di Ashe e Watauga nella Carolina del Nord, nonché la contea di Grayson in Virginia. La scadenza dell'avviso è prevista per venerdì alle ore 4. Durante questo periodo, i residenti dovrebbero essere preparati ai potenziali impatti del clima invernale e adottare le precauzioni necessarie.

In conclusione, è essenziale che studenti, genitori e membri del personale rimangano aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche e sugli annunci dei rispettivi distretti scolastici. Dando priorità alla sicurezza ed essendo preparati, tutti possono affrontare le condizioni meteorologiche ghiacciate con cautela e facilità.