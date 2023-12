I funzionari indagano su un caso di tubercolosi in una scuola della Carolina del Nord

Le autorità sanitarie stanno attualmente indagando su un caso di tubercolosi presso la Ragsdale High School di Jamestown, nella Carolina del Nord. La Divisione di sanità pubblica, in collaborazione con le Guilford County Schools (GCS) e il Dipartimento di sanità e servizi umani della contea di Guilford, Divisione di sanità pubblica, sta lavorando insieme per identificare possibili esposizioni e garantire che vengano prese le precauzioni necessarie.

La dottoressa Iulia Vann, direttrice della sanità pubblica della contea di Guilford, ha affermato che, sebbene non vi sia alcun rischio immediato per la salute pubblica derivante da questo caso, è importante informare il personale, i genitori e i tutori degli studenti che potrebbero essere stati esposti. Questa settimana i test saranno forniti gratuitamente a scuola per coloro che ne faranno richiesta. Vale la pena notare che la maggior parte del personale e degli studenti non avrà bisogno di test o cure.

La tubercolosi è una malattia respiratoria che si sviluppa nel corso di settimane o mesi. Si diffonde in modo simile al comune raffreddore o all'influenza, ma non è così contagioso. Fortunatamente è completamente curabile con i farmaci.

I funzionari sanitari hanno confermato che non esiste alcun rischio immediato di problemi di salute legati a questo caso e nessun ulteriore rischio di esposizione. Di conseguenza, non è necessario limitare le attività o adottare precauzioni aggiuntive, indipendentemente dalla potenziale esposizione.

La sicurezza e il benessere degli studenti e del personale della Ragsdale High School rimangono una priorità assoluta. Gli sforzi di collaborazione della Divisione di sanità pubblica, delle scuole della contea di Guilford e del Dipartimento della sanità e dei servizi umani garantiranno che tutte le misure necessarie siano adottate per affrontare la situazione in modo tempestivo ed efficace.