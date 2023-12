L'amato produttore televisivo Norman Lear è morto all'età di 101 anni

Il famoso produttore televisivo Norman Lear, noto per sitcom rivoluzionarie come “All in the Family” e “The Jeffersons”, è morto all'età di 101 anni nella sua casa di Los Angeles, come annunciato dalla sua famiglia sul suo sito web. Gli spettacoli di Lear univano commedia e critica sociale, affrontando temi di razzismo, femminismo e disuguaglianze sociali, e divennero una forza dominante negli ascolti della rete durante gli anni '1970.

La famiglia di Lear lo ha descritto come un individuo curioso, tenace ed empatico che amava profondamente il suo paese. Nonostante il rifiuto iniziale e lo scetticismo, ha continuato a scrivere sulla vita reale degli americani di tutti i giorni, trovando infine successo mostrando la “follia della condizione umana” in televisione.

"Tutto in famiglia", lo spettacolo rivoluzionario di Lear, presentato per la prima volta nel 1971, si concentrava sulla famiglia Bunker, evidenziandone la meschinità, i pregiudizi e tuttavia la strana simpatia. La serie ha vinto numerosi premi, tra cui un Emmy per la migliore nuova serie. Il regista Rob Reiner, che ha interpretato il genero di Archie Bunker nello show, ha espresso il suo amore per Lear e ha offerto le sue condoglianze alla sua famiglia.

Il successo di Lear si è esteso oltre “All in the Family”, poiché ha prodotto spin-off come “Sanford and Son”, “Maude” e “Good Times”. Ha attribuito l'autenticità dei suoi personaggi alle esperienze di vita reale dei suoi scrittori, affermando che convincere il pubblico a interessarsi ai personaggi era fondamentale per ottenere una risata genuina.

A parte il suo lavoro televisivo, Lear ha avuto un impatto anche nell'industria cinematografica. È stato produttore esecutivo di film come “La storia fantastica” e “Pomodori verdi fritti”, e la sua sceneggiatura per “Divorzio all'americana” ha ottenuto una nomination all'Oscar. La difesa politica di Lear portò alla creazione dell'organizzazione liberale People for the American Way.

Nonostante abbia dovuto affrontare critiche e diventare un bersaglio per i conservatori a causa delle sue schiette opinioni liberali, Lear ha continuato a difendere le sue convinzioni. La sua influenza sulla televisione e sulla cultura popolare è stata tale che “Before Norman” e “After Norman” sono diventate epoche identificabili nel settore.

Anche nei suoi ultimi anni, Lear rimase attivo nella sua carriera. All'età di 95 anni, ha collaborato con Jimmy Kimmel per produrre e ospitare episodi di “Live in Front of a Studio Audience”, che ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto i Primetime Emmy Awards.

L'impatto duraturo e i contributi di Lear furono ampiamente riconosciuti e onorati. Ha ricevuto la Medaglia Presidenziale della Libertà dal Presidente Clinton nel 1999 ed è stato inserito nel Kennedy Center for the Performing Arts nel 2017. Essendo il candidato più anziano e vincitore di un Emmy a 97 anni, Lear ha battuto i record e ha continuato a ispirare gli altri.

La longevità di Norman Lear è stata attribuita alla sua passione per il lavoro, all'amore per la sua famiglia e alla gioia delle risate. La sua eredità di pioniere televisivo e di sostenitore delle questioni sociali continuerà a influenzare il settore negli anni a venire.