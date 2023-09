Miglioramento dell'idrofilicità delle superfici implantari in titanio mediante trattamento al plasma

Il rivestimento superficiale degli impianti medici svolge un ruolo cruciale nel promuovere la crescita ossea e l’osteointegrazione. Il metodo tradizionale per migliorare la superficie del titanio avviene attraverso vari rivestimenti. Tuttavia, nel tempo, gli idrocarburi possono accumularsi sulla superficie, rendendola idrofobica e diminuendo l’attaccamento cellulare.

Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno esplorato l’uso del trattamento al plasma non termico a pressione atmosferica per aumentare l’idrofilia delle superfici di titanio. In uno studio, quattro diversi tipi di rivestimenti superficiali (sabbiatura, ossidazione con microarco, spruzzo al plasma di titanio e fabbricazione diretta di metallo) sono stati applicati a campioni di titanio. Questi campioni sono stati poi trattati con plasma per analizzare gli effetti sulla bagnabilità, sulla proliferazione cellulare e sull'adesione.

I risultati hanno mostrato che il trattamento al plasma ha ridotto significativamente l’angolo di contatto e il contenuto di carbonio su tutti i tipi di superficie. Ciò indica un aumento dell'idrofilia e la rimozione degli idrocarburi dalla superficie. La microscopia confocale a scansione laser ha rivelato strati cellulari più spessi sui campioni trattati con plasma, in particolare nei gruppi con plasma spray al titanio e fabbricazione diretta di metalli. Inoltre, la proliferazione cellulare era significativamente maggiore nei campioni trattati con plasma rispetto a quelli non trattati con plasma.

Questo studio supporta l’ipotesi che il trattamento al plasma possa migliorare la capacità di osteointegrazione degli impianti non cementati. Aumentando l’idrofilia della superficie del titanio, è possibile migliorare l’adesione e la proliferazione delle cellule, portando ad una migliore crescita ossea. Questa ricerca dimostra il potenziale del trattamento al plasma come metodo efficiente ed economicamente vantaggioso per migliorare le prestazioni degli impianti medici.

In conclusione, il trattamento al plasma a pressione atmosferica non termica offre un approccio promettente per migliorare l’idrofilicità delle superfici degli impianti in titanio. Ulteriori studi e sviluppi in quest’area potrebbero portare a progressi nella tecnologia implantare e a migliori risultati per i pazienti.

